Привлечение клиентов в нише бухгалтерского аутсорсинга

Есть: сайт - http://doverie.expert/ - тематика - бухгалтерский аутсорсинг;

Существует отличная, но небольшая команда бухгалтеров-исполнителей

Присутствует острая потребность в клиентах.

На сайт был направлена реклама ВК + контекстная реклама, однако потока (или даже ручейка клиентов) пока что не наблюдается

Необходимо:

Добиться того, чтобы, допустим, до конца марта пришло 15-20 реальных клиентов по данной тематике, которым действительно нужна данная услуга. И далее по 10 каждый последующий месяц.

То есть, по сути, надо предложить какие-либо действия, которые приведут к появлению клиентов.

Это могут быть изменения сайта, РК (ключевики по яндексу+РСЯ готов предоставить), может быть добавление к-л функций на сайте, подключение соц сетей, шаманский танец с бубнами или что-либо иное, не менее конструктивное для пользы данного проекта ;)

Очень бы хотелось видеть четкий план действий на уровне:

"Чтобы добиться 15 клиентов в месяц надо:

A

B

C"

Заранее спасибо за предложения!