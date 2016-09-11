Привлечение клиентов в нише бухгалтерского аутсорсинга

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен7 заявок168 просмотров

Есть: сайт - http://doverie.expert/ - тематика - бухгалтерский аутсорсинг;

Существует отличная, но небольшая команда бухгалтеров-исполнителей

Присутствует острая потребность в клиентах.

На сайт был направлена реклама ВК + контекстная реклама, однако потока (или даже ручейка клиентов) пока что не наблюдается

Необходимо:

Добиться того, чтобы, допустим, до конца марта пришло 15-20 реальных клиентов по данной тематике, которым действительно нужна данная услуга. И далее по 10 каждый последующий месяц.

То есть, по сути, надо предложить какие-либо действия, которые приведут к появлению клиентов.

Это могут быть изменения сайта, РК (ключевики по яндексу+РСЯ готов предоставить), может быть добавление к-л функций на сайте, подключение соц сетей, шаманский танец с бубнами или что-либо иное, не менее конструктивное для пользы данного проекта ;)

Очень бы хотелось видеть четкий план действий на уровне:

"Чтобы добиться 15 клиентов в месяц надо:

A

B

C"

Заранее спасибо за предложения!

9 лет назад
Jeaves
Антон 
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

blik6
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$100
30 дней
Кирилл - очень исполнительный, умный и требовательный к себе и к заказчику специалист. Продолжаем сотрудничество.
Отличный заказчик. Оплата в срок, всегда на связи, знает чего хочет, прислушивается к мнению специалиста. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

blik6
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад

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