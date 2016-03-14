Всем привет! Нужен человек, который знает SEO и умеет применять его на практике. Нужно будет продвигать несколько сайтов по коммерческим запросам в регионе Беларусь. Оплата договорная. Наличие уже продвинутых сайтов - обязательно! ...
Микроразметка доп. ссылок для Google
Необходимо описать реализацию доп. ссылок для веб-сайта (микропазметка) и помощ в реализации.
Сайт и что именно хотим видеть в личной переписке предоставлю.
Пишите!
Выбранный исполнитель
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