Микроразметка доп. ссылок для Google

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен2 заявки150 просмотров

Необходимо описать реализацию доп. ссылок для веб-сайта (микропазметка) и помощ в реализации. 

Сайт и что именно хотим видеть в личной переписке предоставлю. 

http://prntscr.com/aerkdy

Пишите!

9 лет назад
leleka-office
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

K-S
31 год
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 лет назад
$15
1 день
Кирилл Молодец, с утра связались к вечеру было уже готовое ТЗ, очень быстро и качественно. Советую!
Порядочный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

K-S
31 год
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Продвижение сайта

    Всем привет! Нужен человек, который знает SEO и умеет применять его на практике. Нужно будет продвигать несколько сайтов по коммерческим запросам в регионе Беларусь.  Оплата договорная. Наличие уже продвинутых сайтов - обязательно! ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продвинуть сайт

    Добрый день!  Есть сайт питомника кошек  http://xpride.ru/index.php,  который живет сам по себе.  Хотелось бы его  подтолкнуть к жизни. Сама в этом деле профан.

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Seo продвижение сайта автосервиса

    На данный момент существующий сайт. Автосервис переезжает в новое место и меняет ассортимент услуг. Теперь они будут заниматься автомобилями Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper - ремонт и запчасти. Новый домен (зарегистрирован неделю назад) ...

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется арбитражник

    Требуется вебмастер-партнер по заграничному трафику $  Мы крупная компания ищем вебмастеров для долгосрочного сотрудничества на взаимовыгодных условиях. На данный момент расширяемся и выпускаем новую линейку товара для Европы, США, Австралии, Новой Зеландии, Гонконга и ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Микроразметка

    $7

    Сделать микроразметку на блоге  1. Проанализировать сайт в сервисах проверки микроразметки Yandex и Google  2. Если есть микроформаты hCard, hAtom, vcard и др. то ее необходимо убрать  3. ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужны лиды по SEO

    Нужны заявки на лендинг по продвижению сайтов. Оплата от 10.000 рублей за успешную сделку (50%) либо 50+ рублей за качественный лид. Жду Ваших предложений. Чтобы я мог отсеить автоотклики, в заявке ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется СЕО-продвижение

    Требуется грамотный СЕО-продвиженец. Тема - коучинг бизнес-консультирование. Ключевые слова есть.  От вас: стоимость (ориентировочный ежемесячной бюджет), сроки, открытость процесса, СЕО-подготовка (отдельно стоимость).

    Поисковые системы (SEO)28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад