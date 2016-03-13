Продвижение сайта

Всем привет! Нужен человек, который знает SEO и умеет применять его на практике. Нужно будет продвигать несколько сайтов по коммерческим запросам в регионе Беларусь.

Оплата договорная. Наличие уже продвинутых сайтов - обязательно!

Предпочтение будет отдаваться тому человеку, который находится в Беларуси. Но и других также, естественно, не исключаю.