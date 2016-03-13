Продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок177 просмотров

Всем привет! Нужен человек, который знает SEO и умеет применять его на практике. Нужно будет продвигать несколько сайтов по коммерческим запросам в регионе Беларусь. 

Оплата договорная. Наличие уже продвинутых сайтов - обязательно!

Предпочтение будет отдаваться тому человеку, который находится в Беларуси. Но и других также, естественно, не исключаю.

9 лет назад
leonby27
29 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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