Требуется арбитражник

Требуется вебмастер-партнер по заграничному трафику $

Мы крупная компания ищем вебмастеров для долгосрочного сотрудничества на взаимовыгодных условиях. На данный момент расширяемся и выпускаем новую линейку товара для Европы, США, Австралии, Новой Зеландии, Гонконга и ряда других стран... Требуется настройка РК преимущественно на англ языке. Лендинги с товарами готовы, КЦ, запись разговоров, прозрачная СРМ и вся логистика налажена. Оплата за каждую покупку 20 - 35 % от стоимости товара средний чек (стоимость товара) 80-130$ + бонусы за грамотное ведение компании. Прием в партнеры по итогам голосового собеседования. Добавляйтесь в скайп с пометкой "вакансия арбитраж" skype - ilyasss241