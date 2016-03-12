Требуется специалист вывода сайта из под ручных санкций google или фильтров.
Требуется арбитражник
Требуется вебмастер-партнер по заграничному трафику $
Мы крупная компания ищем вебмастеров для долгосрочного сотрудничества на взаимовыгодных условиях. На данный момент расширяемся и выпускаем новую линейку товара для Европы, США, Австралии, Новой Зеландии, Гонконга и ряда других стран... Требуется настройка РК преимущественно на англ языке. Лендинги с товарами готовы, КЦ, запись разговоров, прозрачная СРМ и вся логистика налажена. Оплата за каждую покупку 20 - 35 % от стоимости товара средний чек (стоимость товара) 80-130$ + бонусы за грамотное ведение компании. Прием в партнеры по итогам голосового собеседования. Добавляйтесь в скайп с пометкой "вакансия арбитраж" skype - ilyasss241
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