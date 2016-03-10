Собрать семантическое ядро и составить ТЗ для копирайтера

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт18 заявок216 просмотров

Необходимо собрать семантику для интернет-магазина и составить ТЗ для копирайтера. В идеале ищу себе помощника для долгосрочного сотрудничества.

Можно начинающего, но основы SEO и навыки сбора семантики обязательны! Остальному обучу :)Оплата фиксировано за месяц или за выполненный объем работ - это обсуждаемо.

Пишите и все обсудим!

9 лет назад
Enkote
Сергей 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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