Для сайта на MODx (Revolution 2.3.5-pl) нужно сделать: 1. Для карточек товаров настроить связи с английской версией (это уже реализовано для категорий, нужно доделать и для карточек). Мультиязычность реализована через модуль Babel 3.0.0-beta5 ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Для сайта (сайт скину в личной переписке) на MODx нужно: 1. Настроить выделение ссылок цветом (задать стили для ссылок) 2. Вернуть блок "Больше мощи» в карточках товаров (сейчас блок просто отключен, нужно включить, ...Закрыт7 лет назад
Необходимо выполнить доработки для сайта enkote.tmweb.ru на MODX. Доработки следующего характера: 1) Понять где в админке можно задать картинку для коллекции. Такая возможность реализовано. Возможно, стоит только поправить для корректного отображения. 2) ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо: 1. Изменить структуру категорий (обьединить две категории в одну – каталог, добавить новую категорию Коллекции) 2. Добавить категорию "Коллекции" и настроить сортировку товара по категориям. Порядок работы и оплаты: ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо донастроить новый шаблон для интернет-магазина. Некоторые работы уже проведены, но есть нюансы: Магазин был обновлен с 1.5х версии до 2.1.0.1, потом upgrade до 2.1.0.1 Был установлен шаблон Luxury. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Суть задания:- найти активное обсуждение (статья, форум, группа в соц.сети и т.д.), чтобы там была целевая аудитория - написать человеческий комментарий, который может быть действительно полезен пользователям и поставить ссылку на требуемый ресурс ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно интегрировать Amocrm в CMS Amiro, Simpla market и Битрикс. На три разных сайта, соответственно. Все подробности в личной переписке :)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо выполнить небольшие правки для сайта.Ссылка на сайт в приватной информации. Список правок: 1. Дубли Title - устранить проблему в CMS (не ручная правка); 2. Настроить генерацию шаблона заголовка h1; 3. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать текста (14 шт.) для сайта интернет-магазина гироскутеров. Уникальность должна быть 100% с грамотным вхождением ключей (подробнее вышлю в ТЗ). Более подробно обсудим в личных сообщениях.Копирайтинг30 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо разместить объявления на популярных досках объявлений, форумах, в комментариях к тематическим статьям, в соц.сетях и т.д. Ниша: услуги SEO-продвижения, средний чек 15 т.р. Рассматриваю несколько вариантов сотрудничества: ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо выполнить email-рассылку. Как вариант у вас есть своя база, которую можно конвертировать в клиентов и дополнительно заработать, сделав email-рассылку. С вас организация рассылки и база. С меня фиксированная выплата за обращение или ...Служба поддержки11 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо настроить интеграцию партнерской API для сайта aspostel.ru на Opencart. Документация во вложенном файле.Закрыт9 лет назад
Необходимо написать текст по ТЗ для сайта kichler-russia.ru. Всего 14 текстов. Уникальность должна быть 100% с грамотным использованием ключевых слов. Более подробно все описано в прикрепленном ТЗ. Оплата 80р ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо собрать семантику для интернет-магазина и составить ТЗ для копирайтера. В идеале ищу себе помощника для долгосрочного сотрудничества. Можно начинающего, но основы SEO и навыки сбора семантики обязательны! Остальному обучу :)Оплата фиксировано за ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт9 лет назад
Доработки и корректировки для сайта atomfashion.com 1. Доработать возможность добавления двух блоков текста из админ-панели сайта На примере страницы atomfashion.com/shop-male... Добавляем блок текста в начале страницы перед товаром (сверху ...Закрыт9 лет назад
Нужно написать хорошие качественные продающие текста для сайта http://anatlant.ru Сайт будет перерабатываться, поэтому большую часть текстов будем менять и дописывать. В дальнейшем будут нужны статьи, обзоры и т.д. Т.е. ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт10 лет назад
Суть задания: - найти активное обсуждение (статья, форум, группа в соц.сети и т.д.) - написать человеческий комментарий, который может быть действительно полезен пользователям и поставить ссылку на требуемый ресурс Критерием ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен адекватный, исполнительный и недорогой программист, шарящий в Wordpress. Необходимо выполнить небольшие доработки, на уже существующем сайте: 1. Перезалить фото товаров для корректного отображения. 2. Сделать ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен копирайтер с опытом написания текстов для сайтов наружной рекламы и соответственно хорошо разбирающийся в тематике. Нужны хорошие, качественные тексты без воды (не копипаст с сайтов и рерайт под 100% уникальности Адвего). Текстов ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Нужен оригинальный SEO-текст, 1500-2000 символов. ТЗ предоставлю. Текст должен быть оригинальным 100%. Не рерайт. Тема: пластиковые стулья на металлокаркасе.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад