Enkote

Сергей Enkote

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Правки по сайту на MODx

    Для сайта на MODx (Revolution 2.3.5-pl) нужно сделать: 1. Для карточек товаров настроить связи с английской версией (это уже реализовано для категорий, нужно доделать и для карточек). Мультиязычность реализована через модуль Babel 3.0.0-beta5  ...

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Правки на сайте на MODx

    Для сайта (сайт скину в личной переписке) на MODx нужно: 1. Настроить выделение ссылок цветом (задать стили для ссылок) 2. Вернуть блок "Больше мощи» в карточках товаров (сейчас блок просто отключен, нужно включить, ...

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработки по сайту на MODX

    Необходимо выполнить доработки для сайта enkote.tmweb.ru на MODX. Доработки следующего характера: 1) Понять где в админке можно задать картинку для коллекции. Такая возможность реализовано. Возможно, стоит только поправить для корректного отображения. 2) ...

    MODX
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработки по сайту на ModX

    Необходимо:  1. Изменить структуру категорий (обьединить две категории в одну – каталог, добавить новую категорию Коллекции)   2. Добавить категорию "Коллекции" и настроить сортировку товара по категориям.  Порядок работы и оплаты:   ...

    MODX
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настроить новый шаблон для интернет-магазина на OpenCart

    Необходимо донастроить новый шаблон для интернет-магазина. Некоторые работы уже проведены, но есть нюансы:  Магазин был обновлен с 1.5х версии до 2.1.0.1, потом upgrade до 2.1.0.1  Был установлен шаблон Luxury.  ...

    Opencart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Проставление ссылок в комментариях на тематических ресурсах (НЕ спам)

    Суть задания:- найти активное обсуждение (статья, форум, группа в соц.сети и т.д.), чтобы там была целевая аудитория - написать человеческий комментарий, который может быть действительно полезен пользователям и поставить ссылку на требуемый ресурс ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Выполнить правки по сайту на CMS Amiro

    Необходимо выполнить небольшие правки для сайта.Ссылка на сайт в приватной информации. Список правок: 1. Дубли Title - устранить проблему в CMS (не ручная правка); 2. Настроить генерацию шаблона заголовка h1; 3. ...

    HTML
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать текст (копирайтинг)

    Необходимо написать текста (14 шт.) для сайта интернет-магазина гироскутеров.  Уникальность должна быть 100% с грамотным вхождением ключей (подробнее вышлю в ТЗ). Более подробно обсудим в личных сообщениях.

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разместить объявления на популярных досках объявлений, форумах и т.д.

    Необходимо разместить объявления на популярных досках объявлений, форумах, в комментариях к тематическим статьям, в соц.сетях и т.д. Ниша: услуги SEO-продвижения, средний чек 15 т.р. Рассматриваю несколько вариантов сотрудничества: ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать Email-рассылку по базе

    Необходимо выполнить email-рассылку. Как вариант у вас есть своя база, которую можно конвертировать в клиентов и дополнительно заработать, сделав email-рассылку. С вас организация рассылки и база. С меня фиксированная выплата за обращение или ...

    Служба поддержки11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать текст

    Необходимо написать текст по ТЗ для сайта kichler-russia.ru. Всего 14 текстов. Уникальность должна быть 100% с грамотным использованием ключевых слов. Более подробно все описано в прикрепленном ТЗ. Оплата 80р ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Собрать семантическое ядро и составить ТЗ для копирайтера

    Необходимо собрать семантику для интернет-магазина и составить ТЗ для копирайтера. В идеале ищу себе помощника для долгосрочного сотрудничества. Можно начинающего, но основы SEO и навыки сбора семантики обязательны! Остальному обучу :)Оплата фиксировано за ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработки по сайту на CMS ModX

    Доработки и корректировки для сайта atomfashion.com  1. Доработать возможность добавления двух блоков текста из админ-панели сайта   На примере страницы atomfashion.com/shop-male...  Добавляем блок текста в начале страницы перед товаром (сверху ...

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать продающие тексты

    Нужно написать хорошие качественные продающие текста для сайта http://anatlant.ru Сайт будет перерабатываться, поэтому большую часть текстов будем менять и дописывать. В дальнейшем будут нужны статьи, обзоры и т.д. Т.е. ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Проставление ссылок в комментариях на тематических ресурсах

    Суть задания: - найти активное обсуждение (статья, форум, группа в соц.сети и т.д.) - написать человеческий комментарий, который может быть действительно полезен пользователям и поставить ссылку на требуемый ресурс Критерием ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать доработки по сайту на WordPress

    Нужен адекватный, исполнительный и недорогой программист, шарящий в Wordpress. Необходимо выполнить небольшие доработки, на уже существующем сайте: 1. Перезалить фото товаров для корректного отображения. 2. Сделать ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Тексты для сайта наружной рекламы.

    Нужен копирайтер с опытом написания текстов для сайтов наружной рекламы и соответственно хорошо разбирающийся в тематике. Нужны хорошие, качественные тексты без воды (не копипаст с сайтов и рерайт под 100% уникальности Адвего). Текстов ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайт

    $10

    Нужен оригинальный SEO-текст, 1500-2000 символов. ТЗ предоставлю. Текст должен быть оригинальным 100%. Не рерайт. Тема: пластиковые стулья на металлокаркасе.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
  • Показать больше заказов

Отзывы фрилансеров

Nainglia
Ольга 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Написать текст
Сергей очень точно обрисовал задачу, чем упростил ее выполнение. Спасибо за заказ и приятную коммуникацию)))) Оплата день-в-день.
Всячески рекомендую Ольгу как профессионала и очень приятного в общении, внимательного и адекватного специалиста! С моей стороны были очень жесткие требования по тексту, но Ольга без проблем и самое главное очень оперативно написала текст с учетом всех требований и пожеланий! Честно говоря, такой специалист должен стоить заметно дороже чем те цены, которые сейчас Ольга предлагает. Так что пользуйтесь возможностью пока недорого))
Ответный отзыв
MamaAisha
Айша 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Копирайт
Прекрасный заказчик, чёткое тз, оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответственный и профессиональный исполнитель. Рекомендую! Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв