Выполнить правки по сайту на CMS Amiro

Необходимо выполнить небольшие правки для сайта.Ссылка на сайт в приватной информации.

Список правок:

1. Дубли Title - устранить проблему в CMS (не ручная правка);

2. Настроить генерацию шаблона заголовка h1;

3. Правка хлебных крошек (убрать тег h1, заменить на div со стилями);

4. Настроить ридеркты;

5. Настроить генерацию alt в картинках (предложить и установить модуль);

6. По возможности сократить размер HTML-кода на странице.

Подробнее все с личных сообщениях и по Skype.

Предлагайте стоимость и сроки.

Пишите и все обсудим :)П.С. Важно - нужен программист с хорошим опытом работы c Amiro, т.к. в дальнейшем, если сработаемся, то будут постоянные задания как по этому сайту, так и по сайтам с другими CMS.