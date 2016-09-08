Выполнить правки по сайту на CMS Amiro

Исходник файл .psd в слоях. Нужно сверстать и натянуть макет на CMS WordPress. Читаем файл "Требования и общее описание задачи", потом все остальные. Любителям размещать заявки по типу "я быстрее всех", рекомендую хотя бы предварительно ознакомиться с ТЗ, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить небольшие правки для сайта.Ссылка на сайт в приватной информации.
Список правок:
1. Дубли Title - устранить проблему в CMS (не ручная правка);
2. Настроить генерацию шаблона заголовка h1;
3. Правка хлебных крошек (убрать тег h1, заменить на div со стилями);
4. Настроить ридеркты;
5. Настроить генерацию alt в картинках (предложить и установить модуль);
6. По возможности сократить размер HTML-кода на странице.
Подробнее все с личных сообщениях и по Skype.
Предлагайте стоимость и сроки.
Пишите и все обсудим :)П.С. Важно - нужен программист с хорошим опытом работы c Amiro, т.к. в дальнейшем, если сработаемся, то будут постоянные задания как по этому сайту, так и по сайтам с другими CMS.
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