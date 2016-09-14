Требуется программист для доработки сайта на CMS ModX Revolution 2.4

$120
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки124 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствуем всех заинтересовавшихся!

 

Поскольку с прошлым исполнителем была утеряна связь, то требуется новый человек, который сможет разобраться в чужом коде, и сделать определенные доработки для сайта на CMS MODX Revolution2.4.2-pl. Сайт представляет собой сервис сравнения определенных товаров по параметрам.

 

Часть доработок – это лишь изменение положения/настройка отображения каких-то элементов на страницах, а какие-то доработки потребуют вмешательства в программную часть и функционал сайта, работу результатов сравнения.

 

Бюджет: хотелось бы уложиться в 7000-8000 рублей.

Оплата: по средствам Webmoney.

Сроки: по согласованию.

 

Порядок сотрудничества:

1.     Если вам интересен заказ, просим оставлять заявки.

2.     В ответ, кому посчитаем нужным (людям с положительными отзывами и проектами в

портфолио по данной части), мы отправим подробное ТЗ для ознакомления и просчета окончательной стоимости.

3.     Если вы готовы взяться за работу, вы указываете цену вашего труда и сроки, а также сообщаете о готовности к работе.

4.     После этого мы выбираем исполнителя, и начинаем сотрудничество.

5.     Оплата– возможна авансом 100%, либо 50% аванс и остальное по факту – в зависимости от вашего рейтинга.

 

Спасибо за внимание и ваше время!

MODX
7 лет назад
seoactive
Сергей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
7 лет назад
$235
5 дней
Александр не просто так находится в топах рейтингов на Веблансере! Он смог разобраться в непростом чужом коде, и сделал это очень быстро, сразу видно что имеется огромный опыт и знания. Однозначно рекомендуем его как очень ответственного человека, который полностью отвечает за работу, за которую берется.
Спасибо Сергею за интересный проект, буду рад продолжить сотрудничество!