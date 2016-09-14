Требуется программист для доработки сайта на CMS ModX Revolution 2.4

Приветствуем всех заинтересовавшихся!

Поскольку с прошлым исполнителем была утеряна связь, то требуется новый человек, который сможет разобраться в чужом коде, и сделать определенные доработки для сайта на CMS MODX Revolution2.4.2-pl. Сайт представляет собой сервис сравнения определенных товаров по параметрам.

Часть доработок – это лишь изменение положения/настройка отображения каких-то элементов на страницах, а какие-то доработки потребуют вмешательства в программную часть и функционал сайта, работу результатов сравнения.

Бюджет: хотелось бы уложиться в 7000-8000 рублей.

Оплата: по средствам Webmoney.

Сроки: по согласованию.

Порядок сотрудничества:

1. Если вам интересен заказ, просим оставлять заявки.

2. В ответ, кому посчитаем нужным (людям с положительными отзывами и проектами в

портфолио по данной части), мы отправим подробное ТЗ для ознакомления и просчета окончательной стоимости.

3. Если вы готовы взяться за работу, вы указываете цену вашего труда и сроки, а также сообщаете о готовности к работе.

4. После этого мы выбираем исполнителя, и начинаем сотрудничество.

5. Оплата– возможна авансом 100%, либо 50% аванс и остальное по факту – в зависимости от вашего рейтинга.

Спасибо за внимание и ваше время!