Задача для программиста: готовую верстку сайта с товаром посадить на админку с предложенной CMS. Сделать возможность добавления и редактирования товара, добавления в корзину, добавления новостей. Сразу скажу, что оплата на сайте не производится, при выборе товара ...
Требуется программист для доработки сайта на CMS ModX Revolution 2.4
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствуем всех заинтересовавшихся!
Поскольку с прошлым исполнителем была утеряна связь, то требуется новый человек, который сможет разобраться в чужом коде, и сделать определенные доработки для сайта на CMS MODX Revolution2.4.2-pl. Сайт представляет собой сервис сравнения определенных товаров по параметрам.
Часть доработок – это лишь изменение положения/настройка отображения каких-то элементов на страницах, а какие-то доработки потребуют вмешательства в программную часть и функционал сайта, работу результатов сравнения.
Бюджет: хотелось бы уложиться в 7000-8000 рублей.
Оплата: по средствам Webmoney.
Сроки: по согласованию.
Порядок сотрудничества:
1. Если вам интересен заказ, просим оставлять заявки.
2. В ответ, кому посчитаем нужным (людям с положительными отзывами и проектами в
портфолио по данной части), мы отправим подробное ТЗ для ознакомления и просчета окончательной стоимости.
3. Если вы готовы взяться за работу, вы указываете цену вашего труда и сроки, а также сообщаете о готовности к работе.
4. После этого мы выбираем исполнителя, и начинаем сотрудничество.
5. Оплата– возможна авансом 100%, либо 50% аванс и остальное по факту – в зависимости от вашего рейтинга.
Спасибо за внимание и ваше время!
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