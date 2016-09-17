Нужно перенести сайт poktv.ru на CMS

На странице каждого канала должна быть возможность добавления произвольного кода плеера, а так же SEO-обвязки:

-- title

-- description

-- keywords

-- og:title

-- og:description

-- H1

-- Текст

-- Перелинковка

Сейчас сайт на голом HTML (восстановлен от старого владельца через MyDrop.io)

Шаблон можно бесплатный, основанный на bootstrap (вы подбираете - мы согласовываем).

Сайт должен быть адаптивным.

Предусмотреть блоки под рекламу.

Если у вас сразу же получится сделать мультиязычность - вообще круто (например подключить и настроить плагин для WP).

Цены, сроки, примеры подобных работ и предложения пишите в заявке.