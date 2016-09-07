На готовый сайт Drupal 7 сверстать шаблон

Требуется реализовать простой темплейт для Joomla 3. Структура : 1. Меню + лого 2. Слайдер 3. Вывод артикла/ов 4. Футер с модулем контакт формы. Сайт на иврите, я займусь заполнением. От исполнителя требуется только реализовать и подогнать темплейт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо на готовый действующий сайт Drupal 7,Сверстать шаблон по psd и
настроить на сайте, доп функции настроить которые есть
в макете psd , а на сайте нет
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Главная moto-shini.ru ломается - это происходит регулярно. Спасаемся восстановлением сайта из бекапа, с потерей внесенных на сайт данных. Нужно разобраться и решить проблему, чтобы главная не ломалась. Остальные страницы сайта при этом работают корректно! Во вложении - как ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Заканчиваем работу над дизайном psd почти готов. Посему начинаем искать верстальщика под opencart, желательно последних версий. также дизайн должен адаптироваться под размер экрана. т.е. вменяемо открываться на мобильных устройствах. Макет постарались максимально приблизить, по расположению ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Задачи: - перенести сайт musiclife.ua (joomla) на Битрикс - изменить дизайн на этот http://goo.gl/QLd77P (адаптивный) - сохранить структуру url (чтоб не упал органический трафик) Нужен человек с опытом работы переноса сайта.Закрыт7 лет назад
Необходимо сделать несколько небольших доработок сайта на WP Только для специалистов по WPЗакрыт7 лет назад
Всем добрый день. Есть купленная тема: https://themeforest.net/item/cafe-and-restaurant-wordpress-theme-simplecafe/17649483 Нужно доработать ее для кафе: 1. Установить на сервер и настроить для корректной работы 2. Убрать лишние страницы (практически все из темы) 3. Разместить необходимые тексты и изображения на оставшихся страницах Возможно придется доработать некоторые ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $46
Перенести сайт на WordPress [url=http://www.cspartner.ru/]www.cspartner.ru[/url] Оплата по факту Срок 3 дня Оплата 3 тысячи Есть только такой сайт никаких исходников и т.д. т.к. сайт создавался на WIXeЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать уникальный дизайн сайта на Wordpress, тематики "Сонник". В результате работы требуется получить готовую тему "под ключ". Более детально готов обсудить с грамотным специалистом.Системы управления (CMS)23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать верстку и натяжку дизайна из PSD на PrestaShop. Обязательное использование Pixel perfect. Кроссбраузерность. Адаптивность. Подключение онлайн оплаты https://www.payanyway.ru/info/w/ru/public/welcome.htm Грамотная синхронизация с 1С. Рассмотрю все предложения. Цена должна быть адекватной. У вас уже должен быть опыт реализации подобного.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Всем привет. http://etiketki.net.ua/ Суть доработок указана в [url=https://docs.google.com/document/d/1jpOhJvq-sbY7wCLqqXnMOK5seGqpKF7omytNvO7S0XI/edit]данном ТЗ[/url]. Нужно реализовать все, кроме 10 пункта. Жду заявок. Интересуют точные сроки, стоимость.Закрыт7 лет назад