На готовый сайт Drupal 7 сверстать шаблон

$60
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки173 просмотра
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Необходимо на готовый действующий сайт Drupal 7,Сверстать шаблон по psd и

настроить на сайте, доп функции настроить которые есть

в макете psd , а на сайте нет

Drupal
7 лет назад
Alexej4
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад