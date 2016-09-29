Сверстать шаблон для opencart из готового psd

Системы управления (CMS)Завершен10 заявок398 просмотров
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Добрый день.

Заканчиваем работу над дизайном psd почти готов. Посему начинаем искать верстальщика под opencart, желательно последних версий. также дизайн должен адаптироваться под размер экрана. т.е. вменяемо открываться на мобильных устройствах.

Макет постарались максимально приблизить, по расположению блоков, к стандартному шаблону.

Наполнение будем делать сами, достаточно 4-5 товаров.

Также есть действующий магазин, на который мы и делаем редизайн. valenok-shop.ru По сути к функционалу стандартного opencart добавилось требование по адаптации под мобильные устройства.

Прикладываю скриншот главной страницы. При адаптации под мобильные устройства, можно жертвовать боковыми узорами.

По мере встречных вопросов по макету буду делать обновление задания, в которых буду собственно отвечать на них.

Бюджет: 8-10 т.р.

OpenCart
7 лет назад
kuboff
Андрей 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
shops-dev
Рушиц 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$150
7 дней
С Андреем было здорово работать, все достаточно оперативно и качественно, отдельное спасибо за мелкие консультации. Если у меня будут еще задачи по опенкарту, в первую очередь обращусь к Андрею. Спасибо.
Все ок. Рекомендую к сотрудничеству.
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