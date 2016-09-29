Сверстать шаблон для opencart из готового psd

Добрый день.

Заканчиваем работу над дизайном psd почти готов. Посему начинаем искать верстальщика под opencart, желательно последних версий. также дизайн должен адаптироваться под размер экрана. т.е. вменяемо открываться на мобильных устройствах.

Макет постарались максимально приблизить, по расположению блоков, к стандартному шаблону.

Наполнение будем делать сами, достаточно 4-5 товаров.

Также есть действующий магазин, на который мы и делаем редизайн. valenok-shop.ru По сути к функционалу стандартного opencart добавилось требование по адаптации под мобильные устройства.

Прикладываю скриншот главной страницы. При адаптации под мобильные устройства, можно жертвовать боковыми узорами.

По мере встречных вопросов по макету буду делать обновление задания, в которых буду собственно отвечать на них.

Бюджет: 8-10 т.р.