Довести до ума сайт

Есть сверстанный сайт на движке WordPress без наполнения. Есть материалы (контент) для наполнения. И никак не дойдут руки на то, чтобы довести его до ума, на что и ищется исполнитель.

Требуется наполнить контентом (контент есть), разбавить текстовый контент тематической графикой (найти самому что то либо дозакажем у дизайнеров), протестировать и возможно чуть допилить функционал (хотя по идее он должен быть в порядке), настроить элементарные SEO-фишки - тайтлы страниц, ЧПУ-ссылки, robots.txt и карту сайта, проверить настроена ли интеграция (должна быть настроена) с UNISENDER и прочее по мелочи... В ближайшей перспективе (за отдельную плату) внести на сайт пару десятков статей которые также дам.

Жду цены и предложения.