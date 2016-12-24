Довести до ума сайт

Системы управления (CMS)Завершен17 заявок450 просмотров
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Есть сверстанный сайт на движке WordPress без наполнения. Есть материалы (контент) для наполнения. И никак не дойдут руки на то, чтобы довести его до ума, на что и ищется исполнитель.

Требуется наполнить контентом (контент есть), разбавить текстовый контент тематической графикой (найти самому что то либо дозакажем у дизайнеров), протестировать и возможно чуть допилить функционал (хотя по идее он должен быть в порядке), настроить элементарные SEO-фишки - тайтлы страниц, ЧПУ-ссылки, robots.txt и карту сайта, проверить настроена ли интеграция (должна быть настроена) с UNISENDER и прочее по мелочи... В ближайшей перспективе (за отдельную плату) внести на сайт пару десятков статей которые также дам.

Жду цены и предложения.

7 лет назад
Artas28
46 летЧехия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
7 лет назад
$50
30 дней
Все сделано супер! Планирую сотрудничество с Андреем и дальше! Рекомендую, но только в свободное от моих проектов время! :)
В целом сотрудничеством доволен! Дмитрий адекватный заказчик и просто хороший человек, буду рад сотрудничать и далее!
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