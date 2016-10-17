Внести правки на сайт(CMS Bitrix)

$200
Системы управления (CMS)Завершен8 заявок188 просмотров
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Внести указанные правки на сайт, по четко определенному техническому заданию.(СMS Bitrix)

Оплата по факту либо БС.

В рамках задания могут быть доработки на 5-10%

7 лет назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 дней назад
Выбранный исполнитель
mikez
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$180
3 дня
Работу выполнил качественно, на наши замечания реагировал быстро.
Всё отлично.