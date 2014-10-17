mikez

Михаил Костиков mikez

 
45 летРоссия/Новосибирск
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Языки программирования: PHP

СУБД: MySQL, PostgreSQL

CMS: 1С-Битрикс

Большой опыт корректуры и литературного редактирования текста.

PHPMySQLPostgreSQL
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$10
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Отзывы заказчиков
Neosx
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Срочно! Натянуть шаблон на два раздела (Новости и Статьи) в Битрикс
Отличный исполнитель, рекомендую.
Всё отлично
Ответный отзыв
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$180
8 баллов
7 лет назад
Внести правки на сайт(CMS Bitrix)
Работу выполнил качественно, на наши замечания реагировал быстро.
Всё отлично.
Ответный отзыв
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Натяжка готовой верстки на Битрикс
Отличный и надежный специалист. Никаких проблем в работе не возникало, полное понимание. Большое за это спасибо Михаилу. Всем рекомендую.
Чёткая постановка задачи, своевременная оплата.
Ответный отзыв
kulpinv
59 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Нужно сделать РНР скрипт управления одной страницей
Сделал.
Сотрудничеством доволен
Ответный отзыв
bkmzdtkbrbq
Илья 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$75
10 баллов
10 лет назад
Внести изменение в в каталог. Сайт на битриксе
Отлично сработались, все качественно быстро и в срок.
Чёткая постановка задачи, своевременная оплата. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Веб-программирование
5 отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
4 отзыва
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга