Михаил Костиков mikezmikez
45 летРоссия/Новосибирск
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Языки программирования: PHP
СУБД: MySQL, PostgreSQL
CMS: 1С-Битрикс
Большой опыт корректуры и литературного редактирования текста.
Действие аккаунта приостановлено!
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$10
средняя цена заказа
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Портфолио
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- Сайт 'Программа защиты наследства'187 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Отличный исполнитель, рекомендую.
Ответный отзыв
Всё отлично
$180
8 баллов
7 лет назад
Работу выполнил качественно, на наши замечания реагировал быстро.
Ответный отзыв
Всё отлично.
$100
10 баллов
9 лет назад
Отличный и надежный специалист. Никаких проблем в работе не возникало, полное понимание. Большое за это спасибо Михаилу. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Чёткая постановка задачи, своевременная оплата.
$50
10 баллов
9 лет назад
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен
$75
10 баллов
10 лет назад
Отлично сработались, все качественно быстро и в срок.
Ответный отзыв
Чёткая постановка задачи, своевременная оплата. Сотрудничеством доволен.
Веб-программирование
5 отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
4 отзыва
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга