kort

Александр Полежаев kort

 
38 летРоссия/Кемерово
19 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
Levitt
Андрей 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$80
9 баллов
5 лет назад
Перенос сайта с статики на динамику
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
smort
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Скрипт генерации фраз
скрипт получен
Все отлично
Ответный отзыв
zvenka
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
8 баллов
9 лет назад
Подключить карусель к сайту dle
Класс
Четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую...
Ответный отзыв
iShit
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Верстка + адаптация макета к DLE
Александр оказался прекрасным исполнителем. Адекватная стоимость работ, внимание к деталям, прилежное исполнение. Александр даже проделал значительный объем работ, не оговоренный ранее в шаблоне, просто для того чтобы сайт выглядел лучше. Однозначно рекомендую как исключительного специалиста. Буду рад дальнейшей работе
Отличный заказчик. Четко поставленная задача, оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
grandcherokee
Евгений 
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 отзывов
$10
10 баллов
10 лет назад
Установить шаблон Joomla
Александр прекрасно выполнил задачу, несмотря на то, что в ходе решения появились дополнения.
Четко поставленная задача, оплата вовремя. рекомендую.
Ответный отзыв
Веб-программирование
33 отзыва
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
32 отзыва
от $15
от 1 дня
нет рейтинга