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Портфолио
- Верстка/создание шаблона joomla232 просмотра
- Без названия244 просмотра
- Шаблон для joomla311 просмотров
- Верстка макета+натяжка на вордпресс345 просмотров
Отзывы заказчиков
$80
9 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
9 лет назад
скрипт получен
Ответный отзыв
Все отлично
$10
8 баллов
9 лет назад
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую...
$60
10 баллов
9 лет назад
Александр оказался прекрасным исполнителем. Адекватная стоимость работ, внимание к деталям, прилежное исполнение. Александр даже проделал значительный объем работ, не оговоренный ранее в шаблоне, просто для того чтобы сайт выглядел лучше. Однозначно рекомендую как исключительного специалиста. Буду рад дальнейшей работе
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко поставленная задача, оплата в срок. Рекомендую!
$10
10 баллов
10 лет назад
Александр прекрасно выполнил задачу, несмотря на то, что в ходе решения появились дополнения.
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, оплата вовремя. рекомендую.
Веб-программирование
33 отзыва
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
32 отзыва
от $15
от 1 дня
нет рейтинга