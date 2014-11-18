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Отзывы заказчиков
$120
2 балла
9 лет назад
Обговорили все условия работы, но он нас кинул наглым страшным способом, понадеялись на него и упустили время.
$30
10 баллов
9 лет назад
Киррил сделал все как просил, и после просьбы о срочности сделал в тот же день, спасибо, рекомендую !
$10
10 баллов
9 лет назад
Быстро, качественно. Рекомендую.
$127
10 баллов
9 лет назад
Кирилл великолепно справился с этим сложным проектом! За умеренную цену и небольшие сроки он реализовал все необходимые задачи по проекту. Любые правки и доработки воспринимал хорошо и с ответственностью и готовностью их дорабатывал. Вежливый, всегда на связи. Спасибо, рекомендую!
$189
10 баллов
9 лет назад
Кирилл хороший специалист drupala и отличный парень, все проблемы решены.
Ответный отзыв
Спасибо Владу за интересный проект. Рекомендую как ответственного и хорошего заказчика!
Системы управления (CMS)
6 отзывов(-1)
от $100
от 2 дней
#266
Веб-программирование
4 отзыва
#588
HTML-верстка
2 отзыва
от $50
от 1 дня
#1005
Тестирование сайтов
нет отзывов
#550
Наполнение сайтов
нет отзывов
#1358
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 3 дней
#2346
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 7 дней
#4658