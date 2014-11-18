retrobon

Кирилл retrobon

 
41 годУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
jnetworkmanager
41 годКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$120
2 балла
9 лет назад
Интеграция на drupal
Обговорили все условия работы, но он нас кинул наглым страшным способом, понадеялись на него и упустили время.
mix_mike
Майк 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Правки, изменения на сайте Drupal/Ubercart
Киррил сделал все как просил, и после просьбы о срочности сделал в тот же день, спасибо, рекомендую !
отличный парень. моментальная оплата. рекомендую
Ответный отзыв
mikez
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Небольшая правка на Drupal (новый тип материалов)
Быстро, качественно. Рекомендую.
отличный парень. моментальная оплата. рекомендую
Ответный отзыв
misterby
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$127
10 баллов
9 лет назад
Доделка сайта на Drupal
Кирилл великолепно справился с этим сложным проектом! За умеренную цену и небольшие сроки он реализовал все необходимые задачи по проекту. Любые правки и доработки воспринимал хорошо и с ответственностью и готовностью их дорабатывал. Вежливый, всегда на связи. Спасибо, рекомендую!
отличный парень. моментальная оплата. рекомендую
Ответный отзыв
vlad-lrs
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$189
10 баллов
9 лет назад
Сборка сайта на Drupal
Кирилл хороший специалист drupala и отличный парень, все проблемы решены.
Спасибо Владу за интересный проект. Рекомендую как ответственного и хорошего заказчика!
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
6 отзывов(-1)
от $100
от 2 дней
#266
Веб-программирование
4 отзыва
#588
HTML-верстка
2 отзыва
от $50
от 1 дня
#1005
Тестирование сайтов
нет отзывов
#550
Наполнение сайтов
нет отзывов
#1358
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 3 дней
#2346
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 7 дней
#4658
Показать все услуги