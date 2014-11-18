Кирилл великолепно справился с этим сложным проектом! За умеренную цену и небольшие сроки он реализовал все необходимые задачи по проекту. Любые правки и доработки воспринимал хорошо и с ответственностью и готовностью их дорабатывал. Вежливый, всегда на связи. Спасибо, рекомендую!