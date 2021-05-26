misterby

Денис misterby

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Фриланс - наше будущее! Давайте строить его вместе =)
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$190
выплачено фрилансерам
45%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Готовую вёрстку натянуть на WP

    Привет! Есть готовая вёрстка. Архив отправлю ссылкой для просмотра. Нужно натянуть на ВП и предусмотреть возможность замены всех текстов, а также часть фонов. Вёрстка - резюме дизайнера, мини-сайтик, состоящий из фото, в основном. Понимаю, что оценка ставится по готовой ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Верстка и кодинг Лендинга

    Привет! Скоро подоспеет красивый лендинг 1920рх. Блоков 9-10 будет с футером и хэдером. Нужно его адаптивно сверстать и насадить на CMS. Дизайн под мелкий ПК, планшет и телефон не планируется. По сути, без разницы, на что сажать. Буду рад вашим предложениям. Какие ...

    HTML-верстка46 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Woo commerce - помочь с настройкой адресов

    Привет! Есть готовый магаз, стоит woo comerce. В разделе Настройки есть Адрес Плательщика и Адрес Получателя. Плательщик может быть из любой страны. А Получатель (страна доставки) - только из одной страны. А проблема в том, что в подтверждении заказа идет привязка ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Сайт на Ларавель

    Всем привет! Ищу кодера, который любит Ларавель :) Вёрстка готова. Сайт - витрина подарков с фильтром и заказом через форму обратной связи. Весь функционал типичен для магазина, но без ЛК. Покупатель накидывает себе товары в корзину и отправляет заявку менеджеру. Спасибо ...

    LaravelФорма обратной связи
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработать сайт на wordpress woocommerce

    Привет! Есть готовый магазин на WP с woocommerce. Нужен профи, чтобы помочь доработать некоторые "хотелки" по мелочи + посоветовать и настроить плагин для интеграции с другими магазинами. В перспективе нужно будет сделать второй магазин, но это будет совсем другая ...

    WordPressСайт на WordPressWooCommerce
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Веб-дизайн в FIGMA для Behance и не только

    Привет, креативные дизайнеры! Хочу разработать красивый универсальный шаблон для презентации проекта на Behance. Только в FIGMA! Нужна 1 страница универсального дизайна, в котором можно просто заменить одни картинки и текст на другой и получится готовая презентация сайта :) Например: - ...

    FigmaМокап
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сайт на Laravel

    Всем привет! Классный кодер на Ларе, ты нужен мне :) Есть дизайн, вёрстка тоже будет готовая. Страницы: главная + 15 внутренних. Весь набор сайта услуг (услуги, новости, о компании, преимущества, отзывы, история компании и т.д.). Отдельно планируется витрина товаров ...

    Laravel
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптивная вёрстка

    $50

    Нужно сверстать сайт-витрину (главная страница + внутренние) + каталог товаров + карточку товара. Есть макеты в Фигме на 1440рх (ПК) и 320рх (моб), также есть один промежуточный макет для примера планшетной версии на 1024рх. Все остальные брейкпоинты ...

    FigmaКарточки товаров
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Вёрстка адаптивная

    Добрый день! Нужно сверстать сайт-витрину + каталог товаров + карточку товара. Ищу только профи со всеми вытекающими навыками и талантами. Есть макеты в Фигме на 1440рх (ПК) и 320рх (моб), также есть один промежуточный макет для примера планшетной ...

    FigmaКарточки товаров
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн ЛОГО

    Привет! Нужно сделать логотип на юридическую тематику. Ищу именно креативного исполнителя с вдумчивым подходом. Шаблонные варианты типа "взял готовый элемент на стоке + добавил шрифт и лого готов" не рассматриваются. Нужно прочитать тз, понять задачу, обсудить, найти рефы, выбрать ...

    Мокап
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Адаптивная верстка 3-х страниц по фигме

    Добрый день! Нужно: - сверстать 3 страницы Главная, каталог, о проекте - верстка от 320 рх до 1920 рх - предоставляются два макета на 320 и на 1440, остальное адаптивится самостоятельно на верстке - элементы взаимодействия и компоненты делаются по всем ...

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сайт на php Laravel

    Всем привет! Нужно сделать стандартный сайт-визитку на Ларе. Набор страниц типичный: главная, услуги + услуга, блог, о компании, новости + новость, отзывы. Дизайн есть, вёрстка в процессе.  Нужна только натяжка верстки на Ларавель. Напишите, пожалуйста: 1. ссылки на проекты на ларе 2. ...

    PHPLaravelСайт на PHPСайт-визитка
    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Php Laravel - доработка сайта

    Добрый день! Есть ряд задачек на доработку сайта на Ларавеле. Нужно сделать: - форму обратной связи в контактах (отправка данных формы) - вывод в админку данных для удобного редактирования (сейчас весь фронт просто в коде записан, неудобно править...): логотип, ...

    PHPLaravelФорма обратной связиЛоготип для компании
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Laravel – разработка сайта визитки

    Всем привет!  Кто знает Laravel и умеет создавать на нем как простые, так и сложные сайты?:)  Нужно:   - сайт-визитка с адаптивностью под все устройства.   - дизайн готовится, будет состоять из: главная, услуги, о компании, блог, сертификаты, галерея, документация (возможность ...

    LaravelФорма обратной связиСайт-визитка
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Магазин на OpenCart или PrestaShop

    Привет, коллеги!   Нужно сделать магазин техники на OpenCart или OcStore 2.3 или PrestaShop В разработке НЕ ШАБЛОННЫЙ адаптивный дизайн – это важно!   Дизайн и Вёрстка адаптивная с меня.   Нужна ТОЛЬКО натяжка верстки на движок с подключением нужного функционала.  Из стандартного ...

    OpenCartPrestashopocStore
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Программирование типичного магазина электроники на CMS

    Добрый день!  Есть задача натянуть верстку на движок для магазина бытовой и электро техники.  Дизайн сейчас в процессе отрисовки, также будет реализована адаптивная верстка.  Нужно установить наиболее удобную для типичного интернет-магазина CMS (OpenCart, пожалуйста не предлагайте!).  Задачи магазина:  - Каталог ...

    OpenCartКарточки товаров
    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка и установка сайта на CMS

    Добрый день, уважаемые разработчики! Ищется ответственный профессионал своего дела для разработки сайта-визитки. О ЗАДАЧЕ: - дизайн в процессе, будет отрисована десктопная и мобильная версия в формете PSD. Планируется около 10-12 страниц (главная. о компании, преимущества, услуги, отдельная услуга, ...

    MODXDrupalБитриксСайт-визитка
    Системы управления (CMS)26 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интернет-магазин на готовом шаблоне на OpenCart 3

    Добрый день!  Хочется протестировать последнюю версию CMS OpenCart на готовом шаблоне.  Я подбираю готовый HTML шаблон с bootstrap или же сразу под CMS OpenCart (смотря, какой больше понравится и какая разница в цене будет за настройку магазина).  Возможно, ...

    OpenCartHTMLBootstrap
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
vch_dima
Дмитрий 
29 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
14 дней назад
$40
10 баллов
2 года назад
Готовую вёрстку натянуть на WP
Заказчком доволен, видно, что разбирается в сфере Четкое ТЗ, своевременная оплата, всегда был на связи Рекомендую!
Всё чётко по срокам и задачам. Вежливый и доброжелательный, что тоже важно при сотрудничестве. Спасибо!
Ответный отзыв
EvilHolden
Денис 
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Адаптивная вёрстка
О работе с Денисом могу сказать, только хорошее. 1. Четко поставленные задачи, нацеленность на результат. 2. Приятное и вежливое общение, отвечает по возможности, что немало важно. А также входит в ситуацию по возможности, и с ним можно найти компромисс. 3. Оплата в срок, как договаривались, Заплатил больше, чем договаривались, за что отдельно спасибо. С удовольствием поработаю снова.
Хочется выразить благодарность Денису за профессиональный подход к работе и поставленной задаче! Денис выполнил работу на высоком уровне, раньше срока на несколько дней, был постоянно на связи и в подарок сделал несколько приятных доработок, которые не были указаны в ТЗ. Очень ответственный и вежливый исполнитель, с которым одно удовольствие сотрудничать! Буду обращаться еще :)
Ответный отзыв
vladb_58
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Вёрстка адаптивная
Заказчик отлично разбирается в данной сфере, поэтому ТЗ было сформировано четко, хорошо отрисованный дизайн, всегда на связи, готов подсказать, помочь. Было приятно пообщаться и поработать с грамотным и профессиональным человеком!
Влад ответственный исполнитель, который постоянно на связи и старается довести работу до правильного завершения. Рекомендую.
Ответный отзыв
vzdes
29 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$25
10 баллов
3 года назад
Веб-дизайн в FIGMA для Behance и не только
Спасибо, мне понравилось сотрудничать с Денисом. Приятный человек в коммуникации, а так же чёткое тз, во-время оплата :)
Валерия - супер! Относится с глубоким вниманием к ТЗ, мнению и пожеланию заказчика. Крайне доброжелательная, всегда на связи. Также понравилось, что Валерия хочет не поскорее закрыть задачу, а сделать именно качественно:)
Ответный отзыв
formtap
24 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
4 дня назад
$55
8 баллов
3 года назад
Дизайн ЛОГО
Доволен сотруднечиством, спасибо!
Остап - креативный молодой человек со своим видением и отношением к дизайну, но есть некоторые недопонимания по соблюдению сроков.
Ответный отзыв