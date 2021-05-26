О работе с Денисом могу сказать, только хорошее. 1. Четко поставленные задачи, нацеленность на результат. 2. Приятное и вежливое общение, отвечает по возможности, что немало важно. А также входит в ситуацию по возможности, и с ним можно найти компромисс. 3. Оплата в срок, как договаривались, Заплатил больше, чем договаривались, за что отдельно спасибо. С удовольствием поработаю снова.