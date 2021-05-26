Привет! Есть готовая вёрстка. Архив отправлю ссылкой для просмотра. Нужно натянуть на ВП и предусмотреть возможность замены всех текстов, а также часть фонов. Вёрстка - резюме дизайнера, мини-сайтик, состоящий из фото, в основном. Понимаю, что оценка ставится по готовой ...
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Привет! Скоро подоспеет красивый лендинг 1920рх. Блоков 9-10 будет с футером и хэдером. Нужно его адаптивно сверстать и насадить на CMS. Дизайн под мелкий ПК, планшет и телефон не планируется. По сути, без разницы, на что сажать. Буду рад вашим предложениям. Какие ...HTML-верстка46 заявокЗакрыт2 года назад
Привет! Есть готовый магаз, стоит woo comerce. В разделе Настройки есть Адрес Плательщика и Адрес Получателя. Плательщик может быть из любой страны. А Получатель (страна доставки) - только из одной страны. А проблема в том, что в подтверждении заказа идет привязка ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт2 года назад
Привет! Кто знаком с Winter CMS или October CMS ? Нужен базовый сайт-визитка + плагины. Дизайн есть, вёрстка тоже скоро будет. Спасибо.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт2 года назад
Всем привет! Ищу кодера, который любит Ларавель :) Вёрстка готова. Сайт - витрина подарков с фильтром и заказом через форму обратной связи. Весь функционал типичен для магазина, но без ЛК. Покупатель накидывает себе товары в корзину и отправляет заявку менеджеру. Спасибо ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт2 года назад
Привет! Есть готовый магазин на WP с woocommerce. Нужен профи, чтобы помочь доработать некоторые "хотелки" по мелочи + посоветовать и настроить плагин для интеграции с другими магазинами. В перспективе нужно будет сделать второй магазин, но это будет совсем другая ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт2 года назад
Привет, креативные дизайнеры! Хочу разработать красивый универсальный шаблон для презентации проекта на Behance. Только в FIGMA! Нужна 1 страница универсального дизайна, в котором можно просто заменить одни картинки и текст на другой и получится готовая презентация сайта :) Например: - ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Всем привет! Классный кодер на Ларе, ты нужен мне :) Есть дизайн, вёрстка тоже будет готовая. Страницы: главная + 15 внутренних. Весь набор сайта услуг (услуги, новости, о компании, преимущества, отзывы, история компании и т.д.). Отдельно планируется витрина товаров ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Нужно сверстать сайт-витрину (главная страница + внутренние) + каталог товаров + карточку товара. Есть макеты в Фигме на 1440рх (ПК) и 320рх (моб), также есть один промежуточный макет для примера планшетной версии на 1024рх. Все остальные брейкпоинты ...Завершен3 года назад
Добрый день! Нужно сверстать сайт-витрину + каталог товаров + карточку товара. Ищу только профи со всеми вытекающими навыками и талантами. Есть макеты в Фигме на 1440рх (ПК) и 320рх (моб), также есть один промежуточный макет для примера планшетной ...Завершен3 года назад
Привет! Нужно сделать логотип на юридическую тематику. Ищу именно креативного исполнителя с вдумчивым подходом. Шаблонные варианты типа "взял готовый элемент на стоке + добавил шрифт и лого готов" не рассматриваются. Нужно прочитать тз, понять задачу, обсудить, найти рефы, выбрать ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день! Нужно: - сверстать 3 страницы Главная, каталог, о проекте - верстка от 320 рх до 1920 рх - предоставляются два макета на 320 и на 1440, остальное адаптивится самостоятельно на верстке - элементы взаимодействия и компоненты делаются по всем ...Завершен3 года назад
Всем привет! Нужно сделать стандартный сайт-визитку на Ларе. Набор страниц типичный: главная, услуги + услуга, блог, о компании, новости + новость, отзывы. Дизайн есть, вёрстка в процессе. Нужна только натяжка верстки на Ларавель. Напишите, пожалуйста: 1. ссылки на проекты на ларе 2. ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Нужно создать общение пользователей в рамках сайта предположительно на websocket. Кто умеет?:)Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Есть ряд задачек на доработку сайта на Ларавеле. Нужно сделать: - форму обратной связи в контактах (отправка данных формы) - вывод в админку данных для удобного редактирования (сейчас весь фронт просто в коде записан, неудобно править...): логотип, ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
Всем привет! Кто знает Laravel и умеет создавать на нем как простые, так и сложные сайты?:) Нужно: - сайт-визитка с адаптивностью под все устройства. - дизайн готовится, будет состоять из: главная, услуги, о компании, блог, сертификаты, галерея, документация (возможность ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт6 лет назад
Привет, коллеги! Нужно сделать магазин техники на OpenCart или OcStore 2.3 или PrestaShop В разработке НЕ ШАБЛОННЫЙ адаптивный дизайн – это важно! Дизайн и Вёрстка адаптивная с меня. Нужна ТОЛЬКО натяжка верстки на движок с подключением нужного функционала. Из стандартного ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день! Есть задача натянуть верстку на движок для магазина бытовой и электро техники. Дизайн сейчас в процессе отрисовки, также будет реализована адаптивная верстка. Нужно установить наиболее удобную для типичного интернет-магазина CMS (OpenCart, пожалуйста не предлагайте!). Задачи магазина: - Каталог ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, уважаемые разработчики! Ищется ответственный профессионал своего дела для разработки сайта-визитки. О ЗАДАЧЕ: - дизайн в процессе, будет отрисована десктопная и мобильная версия в формете PSD. Планируется около 10-12 страниц (главная. о компании, преимущества, услуги, отдельная услуга, ...Системы управления (CMS)26 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Хочется протестировать последнюю версию CMS OpenCart на готовом шаблоне. Я подбираю готовый HTML шаблон с bootstrap или же сразу под CMS OpenCart (смотря, какой больше понравится и какая разница в цене будет за настройку магазина). Возможно, ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад