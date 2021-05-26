EvilHolden

Денис EvilHolden

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Создание современных сайтов!

Создание современных и адаптивных сайтов!

Качественная вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Ссылка на портфолио и навыках с подробный объяснением с детальными пояснениями: https://visualyuki.github.io/portfolio/dist/pages/index#portfolio

Опыт работы: 2 года

Технические детали:

HTML5, PUG,  CSS3, SCSS, LESS, BOOTSTRAP, 

Оптимизация скорости загрузки и работы сайта.

JavaScript, ES6+, Vanilla / jQuery / Vue.js;

SCSS/SASS, Pug (Jade), Gulp / Webpack, SVG sprite, imagemin (+WebP), cleanCSS, uglify и др.;

Кроссбраузерность: Edge, Chrome, FF, Opera, Safari, Yandex и др.;

Верстка писем, MJML.

Аккуратный и продуманный ручной код;

Тестирование верстки;

Связь:

Вк: https://vk.com/moshkin_denis

Телефон: 89635508754

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Отзывы заказчиков

olegmukom
Олег 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
$50
8 баллов
4 года назад
Верстка страниц HTML, CSS, JS
CSSHTMLJavaScriptNode.js
Не могу сказать что рад сотрудничеством, но не хочу портить аккаунт плохим отзывом. Бросил работу на пол пути, так как макет ему в процессе не понравился. Хотя макет я показывал до начала работ. В общем Дениса рекомендую, только если макет вам рисовал Леонардо Да Винчи. Остальные он не верстает
Неадекватные требования к сайту, которые приведут к тому, что сайт будет невозможно поддерживать, что мне очень не понравилось. Плюс макет совершенно не подходит для этих целей.
Ответный отзыв
misterby
Денис 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Адаптивная вёрстка
FigmaNode.js
Хочется выразить благодарность Денису за профессиональный подход к работе и поставленной задаче! Денис выполнил работу на высоком уровне, раньше срока на несколько дней, был постоянно на связи и в подарок сделал несколько приятных доработок, которые не были указаны в ТЗ. Очень ответственный и вежливый исполнитель, с которым одно удовольствие сотрудничать! Буду обращаться еще :)
О работе с Денисом могу сказать, только хорошее. 1. Четко поставленные задачи, нацеленность на результат. 2. Приятное и вежливое общение, отвечает по возможности, что немало важно. А также входит в ситуацию по возможности, и с ним можно найти компромисс. 3. Оплата в срок, как договаривались, Заплатил больше, чем договаривались, за что отдельно спасибо. С удовольствием поработаю снова.
Ответный отзыв