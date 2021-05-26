Создание современных сайтов!

Создание современных и адаптивных сайтов!

Качественная вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Ссылка на портфолио и навыках с подробный объяснением с детальными пояснениями: https://visualyuki.github.io/portfolio/dist/pages/index#portfolio

Опыт работы: 2 года

Технические детали:

HTML5, PUG, CSS3, SCSS, LESS, BOOTSTRAP,

Оптимизация скорости загрузки и работы сайта.

JavaScript, ES6+, Vanilla / jQuery / Vue.js;

SCSS/SASS, Pug (Jade), Gulp / Webpack, SVG sprite, imagemin (+WebP), cleanCSS, uglify и др.;

Кроссбраузерность: Edge, Chrome, FF, Opera, Safari, Yandex и др.;

Верстка писем, MJML.

Аккуратный и продуманный ручной код;

Тестирование верстки;

Связь:

Вк: https://vk.com/moshkin_denis

Телефон: 89635508754