Создание современных и адаптивных сайтов!
Качественная вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Ссылка на портфолио и навыках с подробный объяснением с детальными пояснениями: https://visualyuki.github.io/portfolio/dist/pages/index#portfolio
Опыт работы: 2 года
Технические детали:
HTML5, PUG, CSS3, SCSS, LESS, BOOTSTRAP,
Оптимизация скорости загрузки и работы сайта.
JavaScript, ES6+, Vanilla / jQuery / Vue.js;
SCSS/SASS, Pug (Jade), Gulp / Webpack, SVG sprite, imagemin (+WebP), cleanCSS, uglify и др.;
Кроссбраузерность: Edge, Chrome, FF, Opera, Safari, Yandex и др.;
Верстка писем, MJML.
Аккуратный и продуманный ручной код;
Тестирование верстки;
Связь:
Вк: https://vk.com/moshkin_denis
Телефон: 89635508754
Портфолио
- Водоканал: личный кабинет потребителя.61 просмотр
- Интернет-магазин Инструмент67 просмотров