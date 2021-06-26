Winter CMS - нужен сайт

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Закрыт2 заявки3487 просмотров

Привет!

Кто знаком с Winter CMS или October CMS ?

Нужен базовый сайт-визитка + плагины.

Дизайн есть, вёрстка тоже скоро будет.

Спасибо.

4 года назад
misterby
Денис 
39 лет
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Был
3 года назад

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Алексей
 
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