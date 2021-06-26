Разработайте сайт услуг кредитования на базе Wordpress с нуля, используя шаблон с аналогичной структурой. Основная цель - заработок на партнерках через заявки, которые отправляются в банк. Необходимо обеспечить автоматическое обновление информации о кредитах и корректную отправку заявок для получения комиссионных.