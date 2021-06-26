Требуется разработка сайта «под ключ» для продвижения по указанной теме. Важно учесть пожелания по дизайну и функционалу, ориентируясь на пример сайта. Работа должна включать все этапы создания, от дизайна до запуска.
Winter CMS - нужен сайт
Привет!
Кто знаком с Winter CMS или October CMS ?
Нужен базовый сайт-визитка + плагины.
Дизайн есть, вёрстка тоже скоро будет.
Спасибо.
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