Требуется разработать адаптивный сайт на Laravel с базовым функционалом интернет-магазина, включая оплату через wayforpay, регистрацию и личный кабинет. Также необходима SEO-оптимизация. Укажите примерный бюджет на выполнение задачи.
Преобразовать лендинг в многостраничный сайт. Обязательно знание СЕО.
Преобразовать лендинг в многостраничный сайт. Tilda
теплые-фундаменты.рф/ushp - эту страницу берем за основу.
Обязательно знание СЕО - первоначальная задача всего этого действа, это прокачать сео. Улучшение дизайна и тд - второстепенно, но тоже хорошо
ТЗ во вложении.
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