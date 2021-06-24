Создать сайт на Laravel

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Закрыт19 заявок3875 просмотров

Здравствуйте, необходимо разработать адаптивный сайт на Laravel. Требуемый функционал:

1. базовый интернет магазин, возможность оплаты через wayforpay

2. регистрация, личный кабинет

3. SEO - оптимизация

Пожалуйста пишите примерный бюджет на необходимый функционал.

Laravel
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