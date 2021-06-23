Создать сайт

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Закрыт27 заявок2067 просмотров

Нужен сайт с уникальным дизайном для привлечения клиентов.

Услуги ИТ Консалтинга:

  • Разработка ПО (Backend, Frontend)
  • Создание мобильных приложении Android & iOS
  • Цифровизация бизнеса
Примерно 8 блоков 1 страница, в будущем будут еще 2-3 страницы на каждый продукт.

Нужен кросс-браузерный, адаптивный сайт на десктоп и смартфоны.

Настройка форм. Интеграция с почтой, телеграмм.

Желательно использовать коробочные решения CMS, Tilda и тд.

В ответе нужно указать сроки,  бюджет, похожие работы и технологии которые будут использоваться для создания сайта.

AndroidiOSTilda
4 года назад
azhaxalykov
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Заявки фрилансеров

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