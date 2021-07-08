Cделать сайт на Тильде по прототипу

Во 2 раз обратился к Виталию для создания сайта на Тильда с дизайном. Все выполнено в срок, качество отличное. Стоит отметить что заранее оговоренная сумма заказа осталась неизменной, что радует. По коммуникациям вопросов нет. Виталий всегда на связи и утром и вечером. Отличный исполнитель. Буду обращаться еще!