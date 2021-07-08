Cделать сайт на Тильде по прототипу

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка105 просмотров

Требуется сделать сайт на Тильда. 

Прототип - https://docs.google.com/drawings/d/1cqRPvDocVq8FxrgZApxO9KJt65SqiXphD_0viN5BB98/edit

Бюджет 200$ 

Крайний срок - 29.06.2021

Tilda
4 года назад
YudjinTouch
Евгений 
31 год
4 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
10 часов назад
4 года назад
$200
7 дней
Escrow
Во 2 раз обратился к Виталию для создания сайта на Тильда с дизайном. Все выполнено в срок, качество отличное. Стоит отметить что заранее оговоренная сумма заказа осталась неизменной, что радует. По коммуникациям вопросов нет. Виталий всегда на связи и утром и вечером. Отличный исполнитель. Буду обращаться еще!
Закрыли с Евгением очередной проект. И как всегда только положительные эмоции. Все круто, надеюсь посотрудничаем еще 🚀

Заявки фрилансеров

thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
10 часов назад
4 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»