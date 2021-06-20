Создать одностраничный ленд (прокладка)

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$10
  1. Биржа фриланса
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Завершен6 заявок293 просмотра

сайт максимально простой. Есть референс, по которому нужно ориентироваться. 

4 года назад
guest_16241815461413
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

iba_lancer
Ибрагим 
24 года
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$10
2 дня
Заказ выполнен оперативно и качественно. Не знал, как оформлять сайт, мастер проявил креатив и сделал на свой вкус. Результатом очень доволен. Рекомендую каждому!
Рекомендую!

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iba_lancer
Ибрагим 
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