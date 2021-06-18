Нужно создать англоязычный adult-сайт под ключ + постоянная техническая поддержка. Исполнитель должен иметь опыт создания сайтов подобной тематики. В идеале, предложить варианты реализации и стоимость. В откликах желательно прилагать примеры ...
Создать сайт
Сайт для создания онлайн «визиток» (с уникальным адресом визитки под общим доменом сайта) с контактными данными, заполненными зарегистрированными пользователями в личном кабинете. Онлайн-магазин для зарегистрированных пользователей с интеграцией системы оплаты.
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