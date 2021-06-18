Создать сайт

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Закрыт19 заявок2159 просмотров

Сайт для создания онлайн «визиток» (с уникальным адресом визитки под общим доменом сайта) с контактными данными, заполненными зарегистрированными пользователями в личном кабинете. Онлайн-магазин для зарегистрированных пользователей с интеграцией системы оплаты. 

4 года назад
Visionoiry
Ян 
45 лет
4 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Рожден
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
126 отзывов
4 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
4 года назад
Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
119 отзывов
4 года назад
Михаил
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Михаил
 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Сергей
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
60 отзывов
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
13 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Лучший разработчик сайтов марта
Роман
 
49 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Денис
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Шериф
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
50 отзывов(-5)
4 года назад
Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 отзывов(-2)
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
287 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Паве
 
43 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Алексей
 
45 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
19 часов назад
85 отзывов
4 года назад
Темур
 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 часов назад
19 отзывов
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад