Написание сайта/платформы для связи исполнителя и заказчика

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Закрыт11 заявок1788 просмотров

Необходимо написать сайта/платформу для связи исполнителя и заказчика по аналогии с "репетиторс", "кабанчик", т.е. связь клиента с исполнителем задачи.

Должно быть организовано:

- личные кабинеты для заказчиков и исполнителей,

- возможность оценки исполнителя,

- рейтинг исполнителя,

- возможность назначения времени выполнения услуги,

- оплата через сайт

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