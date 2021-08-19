Снова нужна говенная копия сайта

Добрый день, коллеги!

Вновь нужна говенная копия сайта. Сайт скину в личку.

ТЗ:

1. Морда простая, одностраничная.

2. ЦМС - нужно написать цмску, например на ларавелле, под требования формы заявки, и еще ряд требований - ограниченные кабины участников, коммутатор заявок и т.д.

3. Сложная форма заявки - коммутатор, валидация полей, отправка заявки на коммутатор, обработка на коммутаторе, отправка результатов обработки пользователям ограниченных кабин, прием ответов от пользователей ограниченных кабин повторно на коммутатор, повторная обработка, отправка пользователю.

4. Сайт не на русском, работа совместно с переводчиком.

Задача непростая, прошу не оставлять заявки неуверенным в себе)