Снова нужна говенная копия сайта

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен3 заявки321 просмотр

Добрый день, коллеги!

Вновь нужна говенная копия сайта. Сайт скину в личку.

ТЗ:

1. Морда простая, одностраничная.

2. ЦМС - нужно написать цмску, например на ларавелле, под требования формы заявки, и еще ряд требований - ограниченные кабины участников, коммутатор заявок и т.д.

3. Сложная форма заявки - коммутатор, валидация полей, отправка заявки на коммутатор, обработка на коммутаторе, отправка результатов обработки пользователям ограниченных кабин, прием ответов от пользователей ограниченных кабин повторно на коммутатор, повторная обработка, отправка пользователю.

4. Сайт не на русском, работа совместно с переводчиком.

Задача непростая, прошу не оставлять заявки неуверенным в себе)

4 года назад
mayak32
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

immrdimm
Дмитрий 
36 лет
4 года в сервисе
Был
час назад
4 года назад
$400
40 дней
Escrow
Дмитрий как всегда был на высоте. Никто не сделает за такие деньги вместо говенной копии - жемчужную, а Дмитрий сделал, все похвалы!
Спасибо!

Заявки фрилансеров

Олег
 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
62 отзыва
4 года назад
immrdimm
Дмитрий 
36 лет
4 года в сервисе
Был
час назад
4 года назад
Богдан
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад