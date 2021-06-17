Требуется переписать весь код сайта недвижимости https://tvoyadres.ru на Nette или Symfony. Но хотелось чтоб, исполнитель имел уже от 3 лет опыта и ранее уже запускал сайт недвижимости, а также мог правильно писать код, что ...
Сделать сайт на Тильда
Требуется сделать сайт на Тильда по готовому прототипу
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