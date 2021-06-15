Сделать проект под ключ на CS Card

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Закрыт2 заявки1317 просмотров

Ищу сео специалиста, эксперта по cs card мультивендор 4.13.1.SP1 + UniTheme 2 Multivendor. Необходимо запустить маркетплейс по рыболовным товарам с НУЛЯ ПОД КЛЮЧ.=

Все необходимое для запуска куплено от сео модулей до модуля наполнения товаров. Консультирование, обучение меня по ходу работ обязательно. После выполнения работ рассмотрю варианты под долгосрочное сотрудничество. Подробности по любой связи.

На данный момент все пусто, только установлены коробочные решения, т..е установлены лицензии.

4 года назад
redah
49 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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