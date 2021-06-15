Создание лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт74 заявки1603 просмотра

Требуется создать лендинг для бизнеса.

Можно на конструкторе, например Тильда.

Есть готовый контент и ТЗ.

На сайте должна быть информация о компании, наши преимущества, контакты и возможность сделать заказ.

Tilda
4 года назад
andreykol
Андрей 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Диана
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Елена
 
49 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анна
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Лада
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
4 года назад
Алеся
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
59 отзывов
4 года назад
Александр
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артём
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Элина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Вероника
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Вадим
 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Даниил
 
21 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Илья
 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Катарина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
4 отзыва
4 года назад
Алмас
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Анастасия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Саша
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Валентина
 
55 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Анна
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Виталий
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Роман
 
49 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ксения
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Денис
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ярослав
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-1)
4 года назад
Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 отзывов(-2)
4 года назад
Ольга
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
34 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Вита
 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Максим
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Михаил
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Полянская
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
13 часов назад
130 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Владимир
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
4 года назад
Тимур
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Оксана
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
17 отзывов
4 года назад
Ирина
 
44 года
7 лет в сервисе
Была
2 дня назад
4 года назад
Иван
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Илья
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
18 отзывов(-1)
4 года назад
Яна
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
3 месяца назад
4 года назад
Алексей
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
Евгений
 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Вячеслав
 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Данила
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владислав
 
49 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Мария
 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александра
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ярослав
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Иван
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
4 года назад
Анна
 
50 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Константин
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Наталья
 
38 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Степан
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Дмитро
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Елизавета
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Анастасия
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Равиль
 
21 год
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
17 минут назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Марат
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Сергей
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
60 отзывов
4 года назад
Валерий
 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
29 отзывов
4 года назад
Ибрагим
 
24 года
4 года в сервисе
Был
год назад
7 отзывов
4 года назад
Ксения
 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
18 дней назад
155 отзывов(-1)
4 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
119 отзывов
4 года назад
Александр
 
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Евгений
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артём
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов
4 года назад
Данила
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
287 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Дмитрий
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Никита
 
24 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Андрей
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Сделать копию сайта

    http://i.saychik.com/uiUCN сделать копию сайта. просто HTML без админки только первая страница с боковым меню и слайдером. в дальнейшем нужно будет переделать под свои картинки и названия. (это будет уже отдельный заказ, ...

    HTML
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно создать сайт с анонсами мероприятий

    Нужно создать сайт с анонсами мероприятий Многопользовательский: у каждого организатора событий свой личный кабинет и своя страница Несколько разделов: курсы, тренинги, семинары и т.д. Возможность поиска и ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание Лендинг пейдж на Вордпресс в системе Элементор

    Текст для наполнения блоков есть - 9 блоков. От вас дизайн и правильная логическая компановка блоков. Также нужно сделать в верхнем меню пункт прайс-лист (в виде якоря и отдельной страницей). В конце ...

    ElementorWordPress
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт-портфолио на Wordpress

    $150

    Добрый день! Есть макет сайта-портфолио в Figma, необходимо на базе него создать сайт на WP. Функционал довольно простой: - Главная страница с перечнем годов - Страница портфолио с контентом Заголовок, ...

    FigmaWordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создать сайт

    Хочу создать сайт remax75 наполнением которого будут являться фотографии и описание работы моих радиоэлектронных устройств. Фото устройств и описание принципа их работы будут высланы выбранному исполнителю.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработать виджет отзывов на сайт

    Задача сделать виджет отзывов. Упрощенный аналог cackle.me. Есть n-ное кол-во сайтов. Когда пользователь публикует отзыв, он уходит в админку, там мы видим с какого сайта пришел отзыв и мы можем либо его ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт службы доставки еды из ресторанов

    Сайт для службы доставки еды из ресторанов Идеальный сайт не нужен,(можно даже частично не рабочий и без подключения платежной системы) криво-косо, главное побыстрее и чтобы была видимость что все требования выполнены Требования: личный ...

    CSSDjangoHTMLMySQLPostgreSQL
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    4 года назад