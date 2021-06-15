Задача сделать виджет отзывов. Упрощенный аналог cackle.me. Есть n-ное кол-во сайтов. Когда пользователь публикует отзыв, он уходит в админку, там мы видим с какого сайта пришел отзыв и мы можем либо его ...
Создать сайт
Хочу создать сайт remax75 наполнением которого будут являться фотографии и описание работы моих радиоэлектронных устройств. Фото устройств и описание принципа их работы будут высланы выбранному исполнителю.
Выбранный исполнитель
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