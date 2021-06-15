Создать сайт

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Завершен4 заявки299 просмотров

Хочу создать сайт remax75 наполнением которого будут являться фотографии и описание работы моих радиоэлектронных устройств. Фото устройств и описание принципа их работы будут высланы выбранному исполнителю.

4 года назад
Remax1975
49 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

RemizovIvan
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Сайт выполнен в указанный срок.Работой доволен.Рекомендую.
Отличный заказчик, ТЗ конкретное, оплата по готовности работы, комуникабельность на высоте

Заявки фрилансеров

Алексей
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
RemizovIvan
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артур
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
26 отзывов(-1)
4 года назад
Алексей
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад