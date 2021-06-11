Лендинг для компании по ремонту техники Apple

Всем привет, уважаемые фрилансеры!

Мы занимаемся ремонтом техники Apple

Yеобходимо сделать дизайн сайта и разместить его на конструкторе Tilda с использованием зеро блоков.

Сайт должен быть адаптивным под все устройства.

Дополнительно ещё нужно подключить виджет JivoSite.

Логотип у нас ещё в разработке, набросков нет, по дизайну ориентируемся на тренды, нужно что-то современное с уклоном в минимализм.