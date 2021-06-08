Веб-дизайнер для создания подписного лендинга на Тильде с регистрацией

Необходимо создать стильный лендинг на Тильде для сбора подписчиков на вебинар.

Имеется готовый текст и структура, нужно все красиво оформить. Всего 7-8 экранов.

Планируется регулярное сотрудничество.

Требования к исполнителю:

1. Обязательный навык - опыт в инфомаркетинге, умение разрабатывать грамотную структуру продающих страниц. Проще говоря, нужно уметь делать не только стильные, запоминающиеся, но и самое главное конвертирующие лендинги.

2. Также важно умение работать с html, скриптами (нужно уметь настраивать формы подписок, меняющуюся дату регистрации на вебинар и др).

3. Приветствуется навыки копирайтинга.

Обязательные условия для сотрудничества:

1. На заявку отвечайте только в том случае, если есть опыт и знание Тильды.

2. Обязательно присылайте проверяемое портфолио (с работами исключительно на Тильде) и сразу указывайте диапазон цен на услуги, а так же сроки выполнения работы.

Ps. При подаче заявки напишите название столицы Румынии, чтобы я мог понимать, что вы с тз действительно внимательно ознакомились, а не кинули автозаявку, на которую я просто напрасно потрачу время. =)