Скопировать лендинг с тильды

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Завершен16 заявок2101 просмотр

нужно скопировать лендинг с тильды с формой обратной связи,

должен быть шаблон html + css +js без лишних стилей, тегов, чистый, быстро работал по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru более 90, как для мобильного, так и для десктопа, не было ошибок по валидатору  https://validator.w3.org/, шаблон должен быть адаптивный и отображался нормальном на всех устройствах 

CSSHTMLJavaScriptTilda
4 года назад
AlexAntonenko
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Выбранный исполнитель

KipenOksana
Оксана 
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4 года назад
$30
1 день
Escrow
Все было сделано быстро и сразу все по тз, рекомендую.
Спасибо за заказ. О Александре могу сказать что проявил себя как заказчик очень хорошо, четкое ТЗ, быстрый ответ и оплата. Только положительные эмоции, рекомендую к сотрудничеству!

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