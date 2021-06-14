нужно скопировать лендинг с тильды с формой обратной связи,

должен быть шаблон html + css +js без лишних стилей, тегов, чистый, быстро работал по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru более 90, как для мобильного, так и для десктопа, не было ошибок по валидатору https://validator.w3.org/, шаблон должен быть адаптивный и отображался нормальном на всех устройствах