Требуется программист для создания сайта на Laravel, аналогичного autoastat.com. Необходимо реализовать парсинг информации с оригинального ресурса и поддержку русского и английского языков. Дизайн будет изменен, калькуляторы и платные аккаунты не нужны, вся информация на сайте должна быть бесплатной. Примеры работ обязательны.
Создать сайт
сайт для информации о компании, и ознакомлении с ассортиментом продукции, без магазина. тематика - изоляционные материалы, тело-звуко изоляция.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт4 года назад
- $1000
Требуется разработать сайт, аналогичный указанному. Необходимо предоставить услуги «под ключ», включая дизайн, функционал и настройку. Ожидается качественное исполнение с учетом всех деталей.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется сборка сайта на WordPress с интеграцией предоставленной вёрстки, состоящей из 5 страниц. Важно сохранить кроссбраузерность и функциональность WordPress. Необходимо использовать только стандартные плагины и редакторы, избегая варезных решений и конструкторов. Меню и боковая колонка должны быть настроены корректно, с возможностью добавления новых страниц, отображающихся с правильными отступами.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется опытный верстальщик для создания шаблона сайта на WordPress по макету из Figma. Используйте последние стабильные версии PHP и ES. Подробности и требования указаны в приложенном документе.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется программист Laravel для создания сайта по аналогии с autoastat.com. Необходимо реализовать парсинг информации с этого сайта, поддержка двух языков (русский и английский) и адаптация дизайна. Сайт будет бесплатным, без калькуляторов и платных аккаунтов. Примеры работ обязательны.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $960
Требуется скопировать сайт конкурента и разместить его на конструкторе рег.ру. Необходимо учесть все элементы и детали оригинала для достижения максимального сходства.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработать лендинг для юридических услуг, акцентируя внимание на инфографике и минимальном количестве текста. Сайт должен быть привлекательным и информативным, чтобы эффективно привлекать клиентов.Сайты «под ключ»40 заявокЗакрыт4 года назад
- $300
Требуется разработка красивого лендинга с видеороликом на главной странице. Включите разделы FAQ, прайс-лист и галерею с видео. Ожидается качественный и привлекательный дизайн, соответствующий требованиям современного веб. Убедитесь в удобстве навигации и визуальной привлекательности сайта.Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт4 года назад
- $70
Требуется разработать сайт для интернет-радио, объединив два существующих ресурса. Задача включает создание проекта «под ключ» с учетом всех необходимых функций и дизайна. Более подробная информация будет предоставлена в техническом задании.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработка сайта с функционалом личного кабинета, включающего реферальную программу для регистрирующихся участников. Необходимы все элементы для реализации проекта "под ключ".Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт4 года назад