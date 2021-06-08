Требуется программист для создания сайта на Laravel, аналогичного autoastat.com. Необходимо реализовать парсинг информации с оригинального ресурса и поддержку русского и английского языков. Дизайн будет изменен, калькуляторы и платные аккаунты не нужны, вся информация на сайте должна быть бесплатной. Примеры работ обязательны.