Создадим именно Ваш сайт Вместе!

Занимаюсь разработкой сайтов как бэк так и фронт. Создаю работающие системы со сложной и уникальной логикой как на стороне клиента, так и на стороне сервера. Пишу свой движок. Основной упор всегда делаю на "изменяемости" ВСЕГО контента, оформления и даже логики без вовлечения программистов. Т.е. создали сайт и получили в его уникальной, "заточеной" именно под Вас админке - весь контроль над содержимым сайта.

Так же во главу угла всегда ставлю диалог с заказчиком, не "гружу" терминологией и всегда стараюсь доступно и понятно объяснять всё, что делаю. Во время разработки сайта - сразу выкладываю его в открытый для Вас доступ и вы можете следить за выполнением работ прямо в онлайн режиме, внося коррективы и дополнения по мере разработки.

Если у вас уже есть свой сайт и он "самописный" - это ещё один повод обратиться ко мне!