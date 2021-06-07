Доброго времени суток! Нужно создать сайт для интернет радио Нужно сделать из 2х сайтов один. Более детально в ТЗ напишу. Из вот этих сайтов: https://www.likefm.ru/ и https://hypefm.net/
Лендинг самопис с видео на главной под лайтовый скам
Нужно создать красивый лендинг самопис. Просто видео на главной странице, FAQ и прайс лист + галерея с видео.
Заявки фрилансеров
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