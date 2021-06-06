Создать сайт Для интернет радио

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Закрыт8 заявок2154 просмотра

Доброго времени суток! Нужно создать сайт для интернет радио Нужно сделать из 2х сайтов один. Более детально в ТЗ напишу. Из вот этих сайтов: https://www.likefm.ru/ и https://hypefm.net/

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