Приветствую ! Меня зовут Денис Царёв, я веб-дизайнер.

Буду рад решить любую вашу задачу по разработке дизайна сайта.

Я работаю на свое личное портфолио, и поэтому, буду отдаваться любому проекту, как будто делаю для себя. Даже не как будто, оно, впринципе, так и будет :)

Ценовая политика моей работы для любого заказчика будет очень вкусная.

Услуги:

Разработка Landing Page

Создание баннеров

Создание афиш для концертов, мероприятий, клубных вечеринок и тд.

Рекламная продукция

Я буду рад помочь решить любую вашу задачу по проекту, сложному, нереальному, легкому, большому - не важно. К любой задаче заказчика я отнесусь со всем своим умением и креативом.

! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ !

Делаю первый экран, нравится ? часть оплаты, работаем дальше.

БЕХАНС: https://www.behance.net/denis-habi815e