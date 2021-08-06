Приветствую ! Меня зовут Денис Царёв, я веб-дизайнер.
Буду рад решить любую вашу задачу по разработке дизайна сайта.
Я работаю на свое личное портфолио, и поэтому, буду отдаваться любому проекту, как будто делаю для себя. Даже не как будто, оно, впринципе, так и будет :)
Ценовая политика моей работы для любого заказчика будет очень вкусная.
Услуги:
Разработка Landing Page
Создание баннеров
Создание афиш для концертов, мероприятий, клубных вечеринок и тд.
Рекламная продукция
Я буду рад помочь решить любую вашу задачу по проекту, сложному, нереальному, легкому, большому - не важно. К любой задаче заказчика я отнесусь со всем своим умением и креативом.
! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ !
Делаю первый экран, нравится ? часть оплаты, работаем дальше.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Landing Page по юридическим услугам75 просмотров
- Оформление сайта по продаже дверей83 просмотра
- Landing Page по аренде автомобилей70 просмотров
- Лендинг/тест для маркетингового агентства75 просмотров
- Landing Page по ремонту газового оборудования48 просмотров
- Создание афиши на мероприятие.30 просмотров
- Баннер для таргетинговой рекламы в instagram46 просмотров