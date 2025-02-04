Добрый день, уважаемый гость. Я Яна.
Путешествуя по различным сайтам, обратила внимание, что с некоторых из них хочется сбежать.
Интерфейс неудобный, сложно понять и найти нужное, недостаточно полезной информации
или обилие нечитаемого текста, а иногда и грамматические ошибки.
Я могу это исправить, сделать окружающий интернет-мир ну хоть немного лучше.
Мне нравится разрабатывать чистый и понятный для пользователя интерфейс, который будет
полезен заказчику и принесет желаемый результат.
Я умею анализировать ваши цели и мои задачи, детально изучаю задание и ваших конкурентов.
Всегда готова обсуждать и корректировать проект в соответствии с вашими пожеланиями,
правилами и тенденциями в дизайне.
Мои преимущества:
1. невысокая цена - пока стаж на этой бирже невелик, но это поправимо;
2. желание сделать как можно лучше для вас и наличие знаний и технической возможности для этого;
3. энтузиазм и воодушевление в относительно новой для меня области;
4. работа с отдачей 24/7 и общение в любых средствах связи.
Чем я могу помочь вашему делу?
1. Разрабатываю прототип и дизайн сайта, баннера, визитки или логотипа в Фигме.
2. Создаю интернет сайты на конструкторе Тильда. Вы получаете индивидуальный работающий рекламный лендинг, сайт-визитку или многостраничный сайт. Я подключу хостинг, домен, доменную почту, форму заявок и платежные системы. Дополнительно проведу базовую внутреннюю и внешнюю оптимизацию сайта.
3. Работаю в команде с верстальщиком. Поэтому по вашему желанию сайт можно создать классической версткой HTML CSS, JS.
4. Люблю и умею писать тексты для сайтов, занимаюсь копирайтингом. Если у вас нет контента, я напишу для вас тексты и подберу фото для сайта, а также предложу несколько вариантов концепта.
Мои проекты вы можете посмотреть в портфолио https://www.behance.net/iana_smolitch
Примеры работающих сайтов на Тильде можно посмотреть по ссылкам:
http://iana-webdesign.tilda.ws/
http://iana-sozdanie-sajtov.tilda.ws/spacex
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgoodcompania.tilda.ws%2Fapplehelp&cc_key=
http://goodcompania.tilda.ws/page18902616.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgoodcompania.tilda.ws%2Fpage18939413.html&cc_key=
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