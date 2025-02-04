Веб-дизайн и создание сайтов под ключ

Добрый день, уважаемый гость. Я Яна.

Путешествуя по различным сайтам, обратила внимание, что с некоторых из них хочется сбежать.

Интерфейс неудобный, сложно понять и найти нужное, недостаточно полезной информации

или обилие нечитаемого текста, а иногда и грамматические ошибки.

Я могу это исправить, сделать окружающий интернет-мир ну хоть немного лучше.

Мне нравится разрабатывать чистый и понятный для пользователя интерфейс, который будет

полезен заказчику и принесет желаемый результат.

Я умею анализировать ваши цели и мои задачи, детально изучаю задание и ваших конкурентов.

Всегда готова обсуждать и корректировать проект в соответствии с вашими пожеланиями,

правилами и тенденциями в дизайне.

Мои преимущества:

1. невысокая цена - пока стаж на этой бирже невелик, но это поправимо;

2. желание сделать как можно лучше для вас и наличие знаний и технической возможности для этого;

3. энтузиазм и воодушевление в относительно новой для меня области;

4. работа с отдачей 24/7 и общение в любых средствах связи.

Чем я могу помочь вашему делу?

1. Разрабатываю прототип и дизайн сайта, баннера, визитки или логотипа в Фигме.

2. Создаю интернет сайты на конструкторе Тильда. Вы получаете индивидуальный работающий рекламный лендинг, сайт-визитку или многостраничный сайт. Я подключу хостинг, домен, доменную почту, форму заявок и платежные системы. Дополнительно проведу базовую внутреннюю и внешнюю оптимизацию сайта.

3. Работаю в команде с верстальщиком. Поэтому по вашему желанию сайт можно создать классической версткой HTML CSS, JS.

4. Люблю и умею писать тексты для сайтов, занимаюсь копирайтингом. Если у вас нет контента, я напишу для вас тексты и подберу фото для сайта, а также предложу несколько вариантов концепта.

Мои проекты вы можете посмотреть в портфолио https://www.behance.net/iana_smolitch

Примеры работающих сайтов на Тильде можно посмотреть по ссылкам:

http://iana-webdesign.tilda.ws/

http://iana-sozdanie-sajtov.tilda.ws/spacex

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgoodcompania.tilda.ws%2Fapplehelp&cc_key=

http://goodcompania.tilda.ws/page18902616.html

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgoodcompania.tilda.ws%2Fpage18939413.html&cc_key=