Я FullStack разработчик. Занимаюсь разработкой сайтов и e-commerce проектов более 3-х лет.
Не использую готовые шаблонные конструкторы при создании сайтов типа Elementor, Wix, Tilda, Joomla и пр. ***.
Разработка сайтов осуществляется индивидуально под Вас. Ваш сайт будет бесплатен, безопасен, легко расширяем, будет иметь уникальный дизайн, не будет перегружен и будет принадлежать только Вам.
Желающим сделать сайт за 50$ или интернет-магазин за 100-200$, или верстку за 5-10$, желаю удачи.
Навыки:
-языки программирования: PHP, JavaScript
-PHP фреймворки: самописный MVC фреймворк, RedBeanPHP
-библиотеки и фреймворки JS: jQuery, Lodash
-технологии: OOP, MVC, Ajax
-верстка: HTML5, CSS3, Flex, Grid, Bootstrap 4/5, SASS
Услуги:
-адаптивная кроссбраузерная верстка (HTML5, CSS3, Flex, Grid, Bootstrap 4/5, SASS)
-верстка и натяжка на Wordpress (ACFpro, Redux)
-создание уникального дизайна
-редизайн сайтов
-создание сайтов-визиток, Landing page, блогов, корпоративных сайтов, интернет-магазинов и др.
-адаптация существующих сайтов под различные устройства
-добавление на готовые сайты различного контента (текст, изображения, видео), добавление новых разделов и страниц, редактирование информации на сайте
-расширение функционала сайта (установка дополнительных компонентов, модулей и плагинов на готовые сайты)
-подключение к сайту систем аналитики и оплаты
-комплексное обслуживание и тех. поддержка сайтов
Стоимость:
-верстка: от 15$/стр.
-натяжка готовой верстки на Wordpress: от 20$/стр.
-верстка + натяжка на Wordpress: от 35$/стр.
-сайт-визитка: от 120$
-Landing page: от 150$
-блог: от 180$
-корпоративный сайт: от 250$
-интернет-магазин: от 500$
-индивидуальное web решение: цена договорная
Портфолио
- Шаблон сайта компании48 просмотров
- Сайт пивоваренной компании49 просмотров
- Alpha Swimming - лендинг школы плавания53 просмотра
- Landing App51 просмотр
- Регистрация + отправка данных (telegram)25 просмотров