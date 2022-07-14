Разработка сайтов

Я FullStack разработчик. Занимаюсь разработкой сайтов и e-commerce проектов более 3-х лет.

Не использую готовые шаблонные конструкторы при создании сайтов типа Elementor, Wix, Tilda, Joomla и пр. ***.

Разработка сайтов осуществляется индивидуально под Вас. Ваш сайт будет бесплатен, безопасен, легко расширяем, будет иметь уникальный дизайн, не будет перегружен и будет принадлежать только Вам.

Желающим сделать сайт за 50$ или интернет-магазин за 100-200$, или верстку за 5-10$, желаю удачи.

Навыки:

-языки программирования: PHP, JavaScript

-PHP фреймворки: самописный MVC фреймворк, RedBeanPHP

-библиотеки и фреймворки JS: jQuery, Lodash

-технологии: OOP, MVC, Ajax

-верстка: HTML5, CSS3, Flex, Grid, Bootstrap 4/5, SASS

Услуги:

-адаптивная кроссбраузерная верстка (HTML5, CSS3, Flex, Grid, Bootstrap 4/5, SASS)

-верстка и натяжка на Wordpress (ACFpro, Redux)

-создание уникального дизайна

-редизайн сайтов

-создание сайтов-визиток, Landing page, блогов, корпоративных сайтов, интернет-магазинов и др.

-адаптация существующих сайтов под различные устройства

-добавление на готовые сайты различного контента (текст, изображения, видео), добавление новых разделов и страниц, редактирование информации на сайте

-расширение функционала сайта (установка дополнительных компонентов, модулей и плагинов на готовые сайты)

-подключение к сайту систем аналитики и оплаты

-комплексное обслуживание и тех. поддержка сайтов

Стоимость:

-верстка: от 15$/стр.

-натяжка готовой верстки на Wordpress: от 20$/стр.

-верстка + натяжка на Wordpress: от 35$/стр.

-сайт-визитка: от 120$

-Landing page: от 150$

-блог: от 180$

-корпоративный сайт: от 250$

-интернет-магазин: от 500$

-индивидуальное web решение: цена договорная