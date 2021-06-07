Нужно вёрстку посадить на вердпресс (отредактировано)

Ребята, сорри, проект отредактирован.

Нужна не вёрстка внутренних, как было, а полностью сборка сайта.

Вёрстка тут https://a2stal.ru/1.zip

Там 5 страниц.

Вёрстка сделана неплохо, при интеграции нужно:

1) не испортить кроссбраузерность

2) не испортить функционал вордпресса

Нельзя использовать варезные (скачанные бесплатно платные) плагины.

Нельзя использовать конструкторы (элементор, пэйдж билдер и прочие).

Нельзя использовать кастом филдс плагин (адвансед кастом филдс и прочие).

Можно использовать редактор блоков, старый редактор для контентного поля. Допустимо что некоторыеэлементы будут правиться в HTML, например в боковой колонке.

После интеграции дизайна на ВП на него должны корректно ставиться новые плагины (типовые из репозитория), корректно работать вукоммерсовские штуки типа шорткодов товаров, категорий итд.

При создании новых страниц страница должна отображаться так же, как, например, страница контактов, только с пустым контентным полем. Корректно, с отступами.

Меню = меню верхнее, нижнее и какие там ещё потребуются. Именно там, где Внешний вид-меню в админке.

Боковую колонку выводим областью виджетов, подвал, думаю, тоже 4 области виджетов.

Готова ответить на вопросы.

От готовых взяться - -срок/стоимость, пожалуйста.