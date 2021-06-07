Нужно вёрстку посадить на вердпресс (отредактировано)

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок3068 просмотров

Ребята, сорри, проект отредактирован.

Нужна не вёрстка внутренних, как было, а полностью сборка сайта.

Вёрстка тут https://a2stal.ru/1.zip

Там 5 страниц.

Вёрстка сделана неплохо, при интеграции нужно:

1) не испортить кроссбраузерность

2) не испортить функционал вордпресса

Нельзя использовать варезные (скачанные бесплатно платные) плагины.

Нельзя использовать конструкторы (элементор, пэйдж билдер и прочие).

Нельзя использовать кастом филдс плагин (адвансед кастом филдс и прочие).

Можно использовать редактор блоков, старый редактор для контентного поля. Допустимо что некоторыеэлементы будут правиться в HTML, например в боковой колонке.

После интеграции дизайна на ВП на него должны корректно ставиться новые плагины (типовые из репозитория), корректно работать вукоммерсовские штуки типа шорткодов товаров, категорий итд.

При создании новых страниц страница должна отображаться так же, как, например, страница контактов, только с пустым контентным полем. Корректно, с отступами.

Меню = меню верхнее, нижнее и какие там ещё потребуются. Именно там, где Внешний вид-меню в админке.

Боковую колонку выводим областью виджетов, подвал, думаю, тоже 4 области виджетов.

Готова ответить на вопросы.

От готовых взяться - -срок/стоимость, пожалуйста.

ElementorHTMLWordPress
4 года назад
Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
4 года назад
Николай
 
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
61 отзыв
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
287 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Абакар
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
Михаил
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Владимир
 
31 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Евгений
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
84 отзыва
4 года назад
Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
119 отзывов
4 года назад
Илья
 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
70 отзывов
4 года назад
Всеволод
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад