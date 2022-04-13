Создание сайтов, лендингов на тильде.
Я целеустремленный специалист , постоянно изучаю что-то новое, повторяю старое, стремлюсь к лучшему результату. В работе выкладываюсь на все сто, до сдачи проекта и после несу ответственность за проделанную работу. Начала изучать сайты на платформе Тильда еще три года назад, но после занялась другим делом. Спустя время вернулась к этому занятию и сейчас активно развиваю навыки. Сайты делаю быстро, правки исправляю в срок. Портфолио не большое, но именно ваш сайт может его пополнить :)
К диалогу открыта, пишите, обсудим сотрудничество.
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Портфолио
- Строительство домов26 просмотров
- Лендинг первый экран36 просмотров
- Первый экран, зоотовары, лендинг36 просмотров
- Сайт для продажи изделий из дерева64 просмотра
- Главный экран Тату-салон46 просмотров
- Вёрстка сайта по дизайн-проекту46 просмотров
- Доставка еды. Сайт в рамках обучения36 просмотров
- Elephant лендинг26 просмотров
- Лендинг в рамках обучения52 просмотра
- Создание статей в Zero Block Тильда40 просмотров