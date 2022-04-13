Создание сайтов, лендингов на тильде.

Я целеустремленный специалист , постоянно изучаю что-то новое, повторяю старое, стремлюсь к лучшему результату. В работе выкладываюсь на все сто, до сдачи проекта и после несу ответственность за проделанную работу. Начала изучать сайты на платформе Тильда еще три года назад, но после занялась другим делом. Спустя время вернулась к этому занятию и сейчас активно развиваю навыки. Сайты делаю быстро, правки исправляю в срок. Портфолио не большое, но именно ваш сайт может его пополнить :)

К диалогу открыта, пишите, обсудим сотрудничество.