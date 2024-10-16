Сайты под ключ. Качественно и не дорого.

Занимаюсь разработкой сайтов около 7 лет. Работаю с такими платформами как CMS Wordpress, Tilda, LP motor, Platforma LP, Wix, Nethaus. Так же занимаюсь настройкой контекстной рекламы ЯД и GA.