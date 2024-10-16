Сайты под ключ. Качественно и не дорого.
Занимаюсь разработкой сайтов около 7 лет. Работаю с такими платформами как CMS Wordpress, Tilda, LP motor, Platforma LP, Wix, Nethaus. Так же занимаюсь настройкой контекстной рекламы ЯД и GA.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дезинфекция «Bio Dez»69 просмотров
- Металлобаза «СтальСнаб»62 просмотра
- ИМ керамической плитки «Buona Ceramica»57 просмотров
- Световые вывески «СпецРеклама»71 просмотр
- Мебели из массива «МУРОМСКАЯ МЕБЕЛЬ»44 просмотра
- Металлоконструкции «МеталлСпецСтрой»46 просмотров
- Изготовление лестниц «Спец Лестницы»43 просмотра
- БАКТЕРИЦИДНЫЕ РЕЦИРКУЛЯТОРЫ46 просмотров
- Ресторан с живой музыкой в Раменках «БалконЪ»121 просмотр
- Домашняя кухня «КАФЕ HANGEL»37 просмотров
- Частный юрист50 просмотров
- Прием лома «СПЛАВМЕТ»49 просмотров