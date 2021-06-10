Необходимо разработать сайт

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Закрыт25 заявок2454 просмотра

Необходимо разработать сайт, тематика: ритуальные услуги.

Для проекта требуются реальные специалисты (менеджеры и веб-студии - не тратьте свое и мое время):

1. Дизайнер

2. Front-end

3. Back-end

Стек определим совместно

Просьба в откликах на проект писать специализацию, сроки и стоимость своих задач.

Техническое задание во вложении - готов обсудить конструктивные рекомендации.

4 года назад
inde-x
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Заявки фрилансеров

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