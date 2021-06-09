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Закрыт22 заявки1131 просмотр

Нужно создать сайт срочно.

Похожий стиль взять за основу - "Вывоз мусора в москве м-офф"

В отклике ответьте на вопрос!!

1. сможете сделать калькулятор расчётов?

2. И Есть ли опыт в похожей отрасли?

4 года назад
o8wwwwww
Роман 
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