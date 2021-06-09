ТЗ https://docs.google.com/document/d/1kmP_JyhW2amonRk5qA4ei9ebDqyTnQEkwcx3pEYdVG0/edit
Создать сайт
Нужно создать сайт срочно.
Похожий стиль взять за основу - "Вывоз мусора в москве м-офф"
В отклике ответьте на вопрос!!
1. сможете сделать калькулятор расчётов?
2. И Есть ли опыт в похожей отрасли?
Заявки фрилансеров
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