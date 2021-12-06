DimaPavlik

Дмитро Миронець DimaPavlik

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Web-дизайнер, обращайтесь, буду рад сделать продуманный продукт для вас.

Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий.

— Я занимаюсь разработкой веб-сайтов, баннеров и креативного дизайна более трех лет.

— Цель моей работы — создание качественного и эффективного продукта для каждого покупателя,

провожу исследования UX.

👉 Интернет-магазин

👉 Корпоративный сайт

👉 Landing page

👉 Промо сайт

👉 Сайт визитка

Обращайтесь, буду рад сделать продуманный продукт для вас.

Телефон / вайбер / телеграм: 050 875 35 09

Портфолио: https://www.behance.net/Dimapavlik

Интернет-магазины
нет отзывов
$20/час
от $500от 4 дней
#1045
Баннеры
нет отзывов
$20/час
от $10от 2 часов
#1485
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$20/час
от $500от 7 дней
#1832
Дизайн сайтов
нет отзывов
$20/час
от $10от 2 дней
#3288