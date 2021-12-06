Web-дизайнер, обращайтесь, буду рад сделать продуманный продукт для вас.

Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий.

— Я занимаюсь разработкой веб-сайтов, баннеров и креативного дизайна более трех лет.

— Цель моей работы — создание качественного и эффективного продукта для каждого покупателя,

провожу исследования UX.

👉 Интернет-магазин

👉 Корпоративный сайт

👉 Landing page

👉 Промо сайт

👉 Сайт визитка

Обращайтесь, буду рад сделать продуманный продукт для вас.

Телефон / вайбер / телеграм: 050 875 35 09

Портфолио: https://www.behance.net/Dimapavlik