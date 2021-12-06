Web-дизайнер, обращайтесь, буду рад сделать продуманный продукт для вас.
Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий.
— Я занимаюсь разработкой веб-сайтов, баннеров и креативного дизайна более трех лет.
— Цель моей работы — создание качественного и эффективного продукта для каждого покупателя,
провожу исследования UX.
👉 Интернет-магазин
👉 Корпоративный сайт
👉 Landing page
👉 Промо сайт
👉 Сайт визитка
Обращайтесь, буду рад сделать продуманный продукт для вас.
Телефон / вайбер / телеграм: 050 875 35 09
Портфолио: https://www.behance.net/Dimapavlik
Портфолио
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Баннеры
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Сайты «под ключ»
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Дизайн сайтов
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