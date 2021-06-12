Разработать виджет отзывов на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки1752 просмотра

Задача сделать виджет отзывов. Упрощенный аналог cackle.me.

Есть n-ное кол-во сайтов.

Когда пользователь публикует отзыв, он уходит в админку, там мы видим с какого сайта пришел отзыв и мы можем либо его одобрить чтобы он опубликовался. Либо отклонить.

В самом виджете должен быть рейтинг, на основании оценок и отзывов.

В админке нужно сделать страницу где будут отображаться все отзывы, со

всех сайтов, но так же чтобы была возможность выбрать определенный сайт и

посмотреть отзывы только по нему.

Описал все в общих чертах. Сейчас интересует примерная стоимость такого проекта.

4 года назад
spamfan
Сергей 
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Ахматкулов
 
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