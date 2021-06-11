Нужно сделать сайт про футбол

сайт статистический ,демографический , исторический такую информацию должен нести сайт.

На титульной странице должны быть 7-8 фоток. Сверху должны быть что то типа окон в которых обозначена тема . Команды. Заходишь туда , там количество команд , Выбираем нужную команду там статистические выкладки , статистики много. После статистики идут года выступления в первенстве ссср. Заходишь в нужный год , выскакивает итоговая таблица первенства

1:0 3:1 команда 30 20 5 5 54-20 65

Это на одну команду , а вся таблица там 16-26 команд в зависимости от чемпионата.

В таблице заходишь на счёт , там высвечиваются составы команд на эту игру с минутами замен и минутами забитых голов. Данные технического протокола. Таблиц очень много.

Есть рубрика В этот день. Все футбольные и около футбольные события события отображены . Даты рождения футболистов с фотками более 1200 и даты смерти футболистов и тренеров. По всей видимости должен быть барабан который прокручивается на текущее число скажем сегодня 11.06. вся информация только за этот день читаемая за другие дни нет. Можно календарь , но опять таки информация должна быть только за текущий день. Это основные рубрики , остальные без выпендрёжа.

Таких рубрик должно быть 5-6 и ещё тройку менее значительных

Материал который будет выложен на сайте нельзя скопировать, сайт нельзя вскрыть.

Во время набора материала сайт могут посетить только зарегистрированные пользователи.

Сайт должен быть на украинском языке. Если коротко это так. Сколько это будет стоить и сроки изготовления.