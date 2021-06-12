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Закрыт23 заявки2007 просмотров

Создать сайт по продажам онлайн!

Дизайн должен быть лучше. Вот мне нравится такой вид: "автоматические откатные ворота ЗСК СПБ" 

Напишите какое время займет создание?

Возможно работа по отсрочке?

Скажите сколько у них страниц и сколько нужно мне?

4 года назад
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Роман 
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Заявки фрилансеров

Ярослав
 
24 года
4 года в сервисе
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Михаил
 
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Был
3 года назад
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Константин
 
31 год
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Полина
 
22 года
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3 года назад
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Сергей
 
35 лет
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3 года назад
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Андрей
 
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Дмитрий
 
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17 отзывов
4 года назад
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16 часов назад
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4 года назад
Лучший разработчик сайтов марта
Станислав
 
21 год
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4 года назад
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Вадим
 
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ТОП-5
Сайты «под ключ»
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26 отзывов
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61 отзыв
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Денис
 
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Александр
 
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287 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Евгений
 
25 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
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Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад